疑掩新冠起源！武漢病毒所封鎖15數據庫　調查團怒：不會放過他們

▲武漢病毒研究所有多達15個數據庫被無預警封鎖，讓DRASTIC懷疑，這是中國政府掩蓋疫情起源的手法。（圖／翻攝自中國科學院武漢病毒研究所官網）

記者葉睿涵／編譯

據信存有未公開新冠病毒數據和蝙蝠樣本的武漢病毒研究所（WIV）數據庫，最近無預警取消了非研究所成員入內查看資料的權限，至少有15座數據庫神秘地無法連線，讓外界懷疑，這可能是中國政府為了隱藏新冠起源而採取的行動。

據《太陽報》獨家報導，致力於追尋新冠病毒起源、由各國科學家和偵探所組成的跨國團隊DRASTIC最近公佈一項長達25頁的調查報告指出，WIV的數據庫早在2019年9月開始，就不再開放給外界查看，並在2019年12月30日完成數據庫更新。巧合的是，這天也是中國對外宣稱發現「新型病毒」的一天。

據了解，這個數據庫的管理者是WIV冠狀病毒研究負責人石正麗，她在SARS爆發期間，曾帶領研究團隊找到SARS病毒起源來自於蝙蝠的有力證據，因此被稱為「中國蝙蝠女俠」。數據庫中最受矚目的當屬預計存有2.2萬個病毒樣本及病毒基因序列、1.5萬個蝙蝠樣本、1400種蝙蝠病毒的「batvirus.whiov.ac.cn」，但外界如今已無法進入這個主要數據庫。

DRASTIC的數據分析師德曼紐夫（Gilles Demaneuf）告訴太陽報，WIV刪除大約15個病毒數據庫訪問權限的行為明顯是在為了蓄意掩蓋事實與阻止調查。儘管WIV聲稱，他們封鎖數據庫的訪問權限是出於安全原因和防止駭客入侵，但德曼紐夫表示，「這個藉口實在是太荒謬了，擁有先進技術的中國要保護這些數據可說是輕而易舉。」、

不過德曼紐夫也強調，即使中國企圖想要掩蓋新冠肺炎的起源，但「世界已經準備好了，我們不可能就這樣不發一語地輕易放過他們」。他澄清，DRASTIC極力追查疫情起源的原因，並非為了懲罰任何人，或是站在特定政治立場上，他們只是希望能從錯誤中學習，找到真相，造福人類。

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