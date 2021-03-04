陸國藥疫苗今年產能超達10億劑　已援助「69+2」國及組織

▲大陸國藥集團生產的新冠疫苗進入量產階段，年產能可達10億劑。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國人大代表、國藥集團董事長于清明昨（3）日表示，國藥集團中國生物新冠病毒滅活疫苗已投入量產，今年產能可達到10億劑以上，「通過持續擴充產能，未來年產能有望達到30億劑。」同時，大陸還有4個新冠病毒疫苗獲批附條件上市、16個疫苗品種展開臨床試驗，其中6個疫苗品種已達Ⅲ期臨床試驗。

▲印尼大規模接種大陸科興疫苗。（圖／路透）

外界分析，大陸正透過量產的疫苗，向第三世界或有需要的國家及組織援助或出口，藉由「疫苗外交」的突破，持續擴大在國際間的影響力。對此，大陸全國政協會議發言人郭衛民表示，疫苗外交的說法是相當狹隘的，疫苗是防控並戰勝疫情的重要手段，也是當前國際社會抗疫合作的重要內容。

郭衛民認為，中國宣示將疫苗作為全球公共產品，支持鼓勵中企同有關國家開展疫苗的研發和生產合作，加入世界衛生組織新冠肺炎疫苗實施計劃，積極推動疫苗在全球的公平分配，「截至2月底，中國已向69個國家和2個國際組織提供疫苗援助，向28個國家出口疫苗。」

▲大陸國藥集團（Sinopharm）持續研發新型新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，大陸國藥集團中國生物新冠病毒滅活疫苗已進入量化生產，預估2021年產能可達到10億劑以上。同時，僅需施針一次的國藥集團中生技術研究院基因工程新冠病毒疫苗（重組蛋白疫苗）也取得突破進展，即將展開臨床試驗。

