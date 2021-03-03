萊豬跑票遭黨團「剝奪專業」　林淑芬被安排到外交國防委員會

▲由左至右為民進黨立委江永昌、林淑芬、劉建國。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／台北報導

民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌因為萊豬表決跑票，遭民進黨中評會決議停權1年，若再犯則停權3年，影響新會期的委員會分配。根據民進黨團3日提出的委員會名單，上會期在社會福利與衛生環境委員會的林淑芬、劉建國，分別被分到外交國防委員會與司法法制委員會；原本在財政委員會的江永昌則被分到司法法制委員會。

受到民進黨停權處分，上述3人無法優先選擇委員會。由於林淑芬起初預測自己新會期將被分到司法法制委員會，於是她在3日的記者會上表示，每一個委員都有自己的專業，司法法制並不是她的強項，人民將責任付託給委員，立法委員就必須依照專業監督政府。

她說：「我必須要承認，他們剝奪了我對擅長、關注領域的專業，讓我們被打入冷宮」，這對於司法及法制委員會來講，也不是一件好的事情。

林淑芬也強調，司法及法制委員會不應該被淪為冷宮，讓司法及法制委員會的成員不專業，「他們處分的不是委員問政的權利，處分的是人民」，不過既然民進黨中評會都做了決議，自己也只能選擇尊重。

另外，民進黨團也規劃召委參選名單，由莊瑞雄爭取內政委員會、郭國文爭取財政委員會、陳素月爭取交通委員會為、陳亭妃爭取經濟委員會為陳亭妃，外交國防委員會則為何志偉爭取、社會福利及衛生環境委員會為陳瑩爭取。