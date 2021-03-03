欠稅大戶禁奢侈榜　美麗華大飯店董座黃春福欠3.2億居冠

▲美麗華大飯店董座黃春福，欠稅3.2億登禁奢榜首，民眾若發現他違規消費、投資，向執行署舉證檢舉可得獎金。（圖／記者羅志華翻攝）

記者羅志華／台北報導

法務部執行署於1日，公布最新欠稅大戶檢舉名單，其中美麗華大飯店董事長黃春福，欠稅3.2億元登禁奢榜首，被禁止購買2000元以上商品或服務、禁止搭乘計程車、高鐵、飛機，除不能進行金融投資外，也不得出入酒店、夜店等消費場所，每月生活費被限制在2萬4千元，若民眾逮到他違反禁奢事項，將證據提供給執行署，可領取獎金。

黃春福於2018年7月間，就因欠稅遭聲請管收獲准，當時他向台北分署表示願意還款，並繳了300萬元才免於被管收，但由於他欠稅金額過高，計算利息，目前滯欠金額達3.2億餘元，除生活、娛樂、交通、消費受限外，也不能送、或借別人超過2000元的財物。

除榜首黃春福外，義美食品高家親戚謝曉華，也因欠贈與稅1148萬餘元被列入禁奢名單，她於2015年承接某公司任負責人時，就因欠營業稅700多萬遭強制執行，後遭管收3日後，才將欠稅全部繳清，本次則因送女兒房產欠稅遭公告。

被列入禁奢名單的民眾，若從事違反規定的消費、投資、娛樂行為，經民眾發現，並提出明確證據實名檢舉，執行署將依「法務部行政執行署獎勵檢舉作業要點」發給獎金。