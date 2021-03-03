公公剛過世！她懷孕報喜　婆婆憂習俗「一年會死」逼墮胎：否則離婚

▲39歲女子好不容易懷孕，沒想到竟是災難的開始。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

這是什麼奇怪習俗？大陸一名以高齡39歲懷孕的婦女，好不容易嘗試懷孕多年後終於受孕，但驗到兩條線的當下，剛好遇到公公甫離世不久，媳婦懷孕本該開心的消息，傳到婆婆耳裡，竟得到「這個肚裡的孩子要不得」，逼媳婦墮胎的要求。原來是這名婆婆擔憂習俗與禁忌，認為公公才剛離世不到一個月，媳婦就懷孕，這樣會剋到婆婆，「我不出一年就會死去」，命令媳婦把孩子流掉，「否則就讓兒子跟妳離婚」，讓人傻眼。

根據《網易新聞》報導，有一名來自大陸的張姓女子，因為年紀已到高齡產婦階段，一度被醫師判定此生無法生育，但她與丈夫努力求子，很執著希望當上爸媽，就在去年10月，張女發現生理期延遲了半個多月還沒來，一驗發現自己懷孕，開心地與老公抱頭痛哭。隔了幾天開心向婆婆報喜，希望讓最近正承受喪夫之痛的婆婆能開心點，沒想到懷孕喜訊一出，竟是災難的開始。

張女表示，她本來以為告訴婆婆要當阿嬤的消息，婆婆會跟她老公一樣開心，但婆婆一聽到她懷孕消息，不但態度冰冷，臉色還很難看，最後還吞吞吐吐，說出「現在妳肚裡這個孩子，要不得」這番話，讓張女當場嚇傻，無法置信婆婆竟不要腹中這個孫子。

後來詢問婆婆原因，才得知長輩雖然希望有孫子或孫女，但是「妳公公這才離世不到一個月，按照傳統和忌諱，妳是不能懷孕的，否則，我不出一年就會死去」，婆婆迷信的言論一出，不但媳婦傻眼，連一旁的兒子也陷入沉默，低頭不知道在想些什麼。

結果在勸退張女墮胎沒幾天後，這位驚世婆婆又警告她，務必把腹中胎兒流掉，「否則就讓兒子和妳離婚」，張女不可置信地問，這是丈夫的意見嗎？而最讓他心寒的，是老公也覺得，自從張女懷孕後，他媽媽身體就變很不好，讓他很擔心習俗會應驗。張女聽到親密的另一半，竟也說出這樣迷信的話，已徹底心死。張女強調，自己一定會生下孩子，「哪怕是離婚，也在所不惜。」

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