婆婆下跪塞200萬！哭求媳婦「拜託和我兒子離婚」　原因讓她淚崩

▲大陸一人妻因為不孕，被婆婆逼離開。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

自古以來，「婆媳問題」一直是很多家庭剪不斷理還亂的關係。大陸一對夫妻雖然是通過相親認識，但現在已經結婚5年，依舊如膠似漆。沒想到，最近，婆婆竟大手筆拿出50萬人民幣（約218萬新台幣），跪下來哭著求兒媳離開自己兒子。

據《網易新聞》報導，這名人妻投稿稱，當時雖然老公家庭經濟條件不好，但性格憨厚對她又好，所以堅持嫁給對方，「我覺得錢可以掙，可是好男人不是隨時都能碰上的。」她說，當時父母也都認同自己的觀點。

婚後，兩人相處融洽。而且，人妻和婆婆的關係也很好，甚至情同母女，在公婆的照顧下，根本不用做家事。平常她和老公工作忙碌，公婆也幾乎把她當成親生女兒照顧。

不過，看似完美的婚姻還是有陰霾。原來，人妻和老公結婚5年來，都沒成功懷孕，結果去醫院檢查發現是她的問題。對此，老公倒是絲毫不在意，「只要我們盡力了就好，如果真的不能懷孕，那也是命了，我們也認了。」

近日，婆婆老家的房子拆遷，分到了100萬人民幣（約436萬新台幣）。沒想到，公婆竟主動給了兒媳婦50萬人民幣（約218萬新台幣）。剛開始人妻還拒絕，認為錢就放公婆那邊就好。

但沒想到，婆婆下秒竟當場下跪，說的話頓時讓人妻寒心了。婆婆說，希望媳婦能跟兒子離婚，「媽知道妳確實是個好閨女，也是一個好兒媳婦，這幾年妳也是一心一意的和我兒子過日子，可是妳不能生育，妳不能讓我們家斷後了啊！所以媽求妳，你們離婚吧，媽知道對不起妳，這50萬給妳算是補償行嗎？」

聽到這樣的請求，人妻PO文表示，自己不能接受，當初發現不孕時，第一年有積極配合治療，雖沒有結果，但公婆原本都沒表示什麼，現在卻要求離婚，讓她相當心寒。