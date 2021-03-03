　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

婆婆下跪塞200萬！哭求媳婦「拜託和我兒子離婚」　原因讓她淚崩

▲曾姓女子在桃園市陸軍某營區服役期間，對吳姓軍人產生愛慕，吳妻察覺曾女與吳在LINE上竟有「想抱你睡覺」等踰越同袍之情，憤而提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲大陸一人妻因為不孕，被婆婆逼離開。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

自古以來，「婆媳問題」一直是很多家庭剪不斷理還亂的關係。大陸一對夫妻雖然是通過相親認識，但現在已經結婚5年，依舊如膠似漆。沒想到，最近，婆婆竟大手筆拿出50萬人民幣（約218萬新台幣），跪下來哭著求兒媳離開自己兒子。

據《網易新聞》報導，這名人妻投稿稱，當時雖然老公家庭經濟條件不好，但性格憨厚對她又好，所以堅持嫁給對方，「我覺得錢可以掙，可是好男人不是隨時都能碰上的。」她說，當時父母也都認同自己的觀點。

婚後，兩人相處融洽。而且，人妻和婆婆的關係也很好，甚至情同母女，在公婆的照顧下，根本不用做家事。平常她和老公工作忙碌，公婆也幾乎把她當成親生女兒照顧。

不過，看似完美的婚姻還是有陰霾。原來，人妻和老公結婚5年來，都沒成功懷孕，結果去醫院檢查發現是她的問題。對此，老公倒是絲毫不在意，「只要我們盡力了就好，如果真的不能懷孕，那也是命了，我們也認了。」

近日，婆婆老家的房子拆遷，分到了100萬人民幣（約436萬新台幣）。沒想到，公婆竟主動給了兒媳婦50萬人民幣（約218萬新台幣）。剛開始人妻還拒絕，認為錢就放公婆那邊就好。

但沒想到，婆婆下秒竟當場下跪，說的話頓時讓人妻寒心了。婆婆說，希望媳婦能跟兒子離婚，「媽知道妳確實是個好閨女，也是一個好兒媳婦，這幾年妳也是一心一意的和我兒子過日子，可是妳不能生育，妳不能讓我們家斷後了啊！所以媽求妳，你們離婚吧，媽知道對不起妳，這50萬給妳算是補償行嗎？」

聽到這樣的請求，人妻PO文表示，自己不能接受，當初發現不孕時，第一年有積極配合治療，雖沒有結果，但公婆原本都沒表示什麼，現在卻要求離婚，讓她相當心寒。

ET快訊
AZ疫苗11.7萬劑抵台　一張圖看「10大副作用」
許維恩認愛小7歲王家梁：希望得到大家祝福
開上五楊高架「一直飄」他驚驚！　過來人秒懂
謝忻爆穩交奧迪男「有結婚共識」：不強求

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

婆婆下跪塞200萬！哭求媳婦「拜託和我兒子離婚」　原因讓她淚崩

老翁「倒地狂抽搐」沒人救　路人「只想拍慘狀」丟下他等死

小英邀「全民吃爆鳳梨」　陸總台：奇葩行為舉世無雙

陸兩會「政協」明開幕　委員提案：全面取消小學生家庭作業

鍾南山對話福奇！全球群體免疫「關鍵時間點曝」　強調合作抗疫

賣魚哥LOGO「在大陸被搶先註冊」　找律師竟敗訴「慘變盜用商標」

正妹護理師上吊「悲訴性侵」！為已婚副院長墮胎2次　慘遭折磨1年

香港首例疑似「科興疫苗」亡　 衞署：因果關係未確立不煞停接種

月薪2萬男愛上按摩店正妹！貸款130萬買課程　真相讓他崩潰

大陸封殺台灣鳳梨　香港攤販老實說：台灣水果比較好吃

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷

BMW貴婦違停「腿夾反抗」警崩潰！最新側拍片大逆轉：嘴砲男最可惡

BMW被拖吊！違停貴婦肉身阻攔　辱罵警＋抓臉插眼遭辣椒水制伏

高雄仁武15cm雞肉串「只要10元」　老饕爆買一大袋：冷掉也好吃！

蕭敬騰恥度破表！穿黑魔女裝現身西門町　玖壹壹笑瘋：你節目好好玩XD

婆婆下跪塞200萬！哭求媳婦「拜託和我兒子離婚」　原因讓她淚崩

老翁「倒地狂抽搐」沒人救　路人「只想拍慘狀」丟下他等死

小英邀「全民吃爆鳳梨」　陸總台：奇葩行為舉世無雙

陸兩會「政協」明開幕　委員提案：全面取消小學生家庭作業

鍾南山對話福奇！全球群體免疫「關鍵時間點曝」　強調合作抗疫

賣魚哥LOGO「在大陸被搶先註冊」　找律師竟敗訴「慘變盜用商標」

正妹護理師上吊「悲訴性侵」！為已婚副院長墮胎2次　慘遭折磨1年

香港首例疑似「科興疫苗」亡　 衞署：因果關係未確立不煞停接種

月薪2萬男愛上按摩店正妹！貸款130萬買課程　真相讓他崩潰

大陸封殺台灣鳳梨　香港攤販老實說：台灣水果比較好吃

打敗iPhone 12系列　三星S21 Ultra奪螢幕評比冠軍　

北市新冠疫苗「施打順序」曝光　這16家醫院列第一優先

統一獅再推超人力霸王主題日　傑特、利布特首度在台亮相

專責醫院直接照顧者！　首批AZ疫苗「最高風險」5萬人優先接種

爆款包全換上「燕麥色」！Lisa露腰搶背CELINE、LOEWE老花鈴鼓包吸睛

全台最長姓名！25字自己念都卡詞　「神祝福的小心肝」現身回應了

快訊／首批AZ疫苗到貨「陳時中上午9點獲知」屬直接洽購非COVAX供貨

蔡政府農產品銷陸勝馬　黃子哲：口嫌體正直、新南向喊爽的

打完第一劑有7成保護力！　一張圖看「AZ疫苗10大副作用」

亂彈菸蒂！露營客下秒跌倒「急墜1.8米」　斷頸爆頭慘死

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

大陸熱門新聞

53歲畫家迎娶21歲非洲辣妹！10年後現況曝光

結婚2年行房3次！29歲人妻疑尪和乾爹有一腿

禁銷售大陸晶片反制？陸網媒曝3真相

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

大陸封殺台鳳梨　香港攤販：台灣水果比較好吃

月薪2萬男愛上按摩店正妹！貸款130萬買課程

才子皇帝狂生80子女

穿漢服登記結婚被拒！　陸網氣炸：西裝才是中華正統？

正妹護理師上吊悲訴性侵！為已婚副院長墮胎2次

即／香港首例　疑施打科興疫苗亡

智障女孩嫁55歲大叔　婚禮痛哭…母竟超開心

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

湖北一動物園「狗冒充狼」　園方：狼太老去世了

老翁倒地抽搐　路人「只拍慘狀」放他等死

更多熱門

相關新聞

80歲婆婆偷吃小王！被敲門問罪「才知是小四」

80歲婆婆偷吃小王！被敲門問罪「才知是小四」

外遇情節不只發生在年輕夫妻身上，就連7、80歲的老夫妻也有可能遇到！一名女子煩惱地說，不久前有位年邁的阿桑找上門，大罵80歲婆婆「小四」，雙方吵得不可開交甚至快要打起來，老公上前調解後才知道，原來婆婆在外頭交了73歲男友，公公得知真相後氣到崩潰，現在揚言要離婚並把婆婆趕出家門。

公公猝死婆婆走不出來！媳婦1舉動暖炸

公公猝死婆婆走不出來！媳婦1舉動暖炸

立芳吼惡婆婆「PTT一片歡呼」：毒姑不能忍

立芳吼惡婆婆「PTT一片歡呼」：毒姑不能忍

女兒新衣遭「婆婆搶走」送大嫂！網喊：媽媽硬起來

女兒新衣遭「婆婆搶走」送大嫂！網喊：媽媽硬起來

影／鄭爽代孕棄養 代理孕母出借子宮 是善行？還是被剝削？｜行動法庭　第110集　完整版

影／鄭爽代孕棄養 代理孕母出借子宮 是善行？還是被剝削？｜行動法庭　第110集　完整版

關鍵字：

兒媳婆婆婆媳不孕

讀者迴響

熱門新聞

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

她背COACH包在台北大學散步　遭壯男「搶劫＋拖行」

趙駿亞施暴美法院判刑入獄16個月　恐怖情人起底

媳婦不願守活寡...公公霸氣喊：我扛！

《少林足球》大師兄74歲老態曝光　悼念吳孟達

翁立友雞排妹「真相片」遭兜售500萬！

《天之驕女》片尾曲被譙難聽 主唱回應了

BMW違停貴婦起底！陪酒當小三...人夫撒4千多萬包養

峮峮胖太多「擠出一大團肉」　粉絲嚇歪：騙人！

綁匪兒認屍畫面曝！勒贖金流凍結查扣逾千萬

遭婆婆霸凌！她帶子離家…收「拋棄繼承信」

撒基努妻車內「被翻出保險套」！

婦產科醫師「手捅進抽插」她害羞　過來人解釋了

趙駿亞爆施暴在美坐牢　公司看新聞才知

剛出生被丟！汪長成34KG巨萌神獸

更多

最夯影音

更多
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看
警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面