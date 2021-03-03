丁允恭從容出庭！嫩妻陪同火力全開　「提2事由」怒駁性騷擾

▲丁允恭日前與曾任記者的蔣女結婚。（圖／翻攝臉書）

記者莊智勝／台北報導

總統府前發言人丁允恭去年因身陷桃色風暴，驚監察院調查後，認定他「構成性騷擾」，因此提出彈劾，並送懲戒法院；今3日上午首度開庭審理，丁允恭牽著前記者、26歲的蔣姓嫩妻一同出庭，蔣女開庭前接受媒體聯訪，針對性騷擾指控提出2點事由反駁，強調就是因為這些不實指控，讓夫妻倆現在連工作都沒辦法好好做，「希望社會可以還給我們一個清白。」

丁允恭去年9月間遭媒體爆料，指稱在任職高雄市新聞局長期間，與女記者Y女在辦公室內溫存、發生性行為，Y女還為丁墮胎，但隨後卻發現丁劈腿多女，憤而將2人感情史曝光；全案登上新聞版面後引發喧然大波，丁允恭火速辭去總統發言人職務滅火。但監察院調查後發現，丁在與Y女分手後，又在臉書上傳2人合照，甚至婚後還持續與她聯繫，試圖挽回2人關係，使得Y女備感困擾，丁之行徑已構成敵意環境性騷擾，「有辱官箴，傷害政府信譽及公務人員形象」，因此提出彈劾。

今懲戒法院首度開庭，丁允恭上午9時許在蔣姓妻子的陪同下抵達法院，態度顯得從容，表示開庭後將接受媒體訪問；丁妻則是在開庭前簡短接受聯訪，提出2點事由駁斥性騷擾，表示丁允恭當時在臉書上傳與Y女合照，是2人於公開場合、衣著完整，在餐廳單純的合照，「如果這樣屬於性騷擾，那Y女給周刊的照片，是2人沒穿衣服的床照，這難道不是對我先生的性騷擾嗎？為什麼監察院選擇漠視這樣子的證據？」

蔣女指出，監察委員說丁允恭婚後持續聯繫、騷擾Y女一事也與事實不符，「實際上是Y女在我先生婚後主動聯繫，並提出金錢索取；現在我不是記者、他也不是官員了，我們連工作都沒辦法好好做，就是因為這些不實指控，希望社會可以還給我們一個清白。」

▼丁允恭今在妻子的陪同下出庭。（圖／記者吳銘峯攝）