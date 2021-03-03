先進設備配老舊晶片？毅力號「PowerPC 750」竟與23年前iMac同款

▲毅力號是火星上最先進的人造設備，但處理器竟用23年前與iMac相同的晶片。（圖／路透）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國太空總署（NASA）的火星探測器「毅力號」日前成功登陸火星，探測器上攜帶7種科學儀器，23個攝影鏡頭，2個麥克風以及1台名為「機智號」的直升機，是目前火星上最先進的人造設備，不過探測器上的處理器竟與23年前的iMac相同，為較老舊的單核心 PowerPC 750 。

根據《 New Scientist》報導，今年2月19日剛登陸火星的探測器毅力號是由美國國家航空暨太空總署下屬的噴氣推進實驗室製造，其中作為核心處理器的竟是與1998年的G3 iMac結構同款的晶片「單核心PowerPC 750」，僅有 233MHz 的時脈與約600萬個電晶體。

▲輻射強化版本的「RAD750」晶片可在火星承受高強度的輻射轟擊。（圖／路透）

不過，毅力號上的PowerPC 750是由BAE系統公司進行升級後的輻射強化版本「RAD750」，可以承受攝氏零下55度到125之間的極端溫度，另外還可承受20萬到100萬雷得（rad）的輻射轟擊而維持正常運作，是許多太空裝置的愛用產品，目前已經在100多個地球軌道上的衛星中使用，且還沒有發生過故障的案例，因此價格也高達20萬美元。

NASA負責獵戶座航空電子的副經理馬特（Matt Lemke）表示，相較於現在高性能的產品，老舊的晶片更為可靠，而且用於完成遠距離工作，原有的運算能力也已經足夠，「火星的大氣層對有害輻射和帶電粒子的保護遠少於地球大氣層，因此嚴重的輻射爆炸會破壞現代處理器的電子設備，芯片越複雜出錯的可能性就越大，而當設備出問題時，遠在1.38億英里（2.2億公里）外NASA不可能有辦法交換處理器」。

蘋果早期在Mac電腦中一直是使用PowerPC晶片，直到2005年時才過渡到英特爾（Intel）。而如今蘋果也從英特爾公司的CPU遷移至自行設計的Apple晶片，使用ARM架構設計的單片系統（SoC）和封裝體系（SiP）處理器Apple Silicon。

▼蘋果公司目前逐漸轉為使用自己設計的晶片。（圖／Apple直播）