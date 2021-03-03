清潔婦變身NASA火星指揮官！17歲移民美國　她半工半讀逐夢

▲41歲的特魯希蘿（Diana Trujillo），是NASA毅力號登陸火星的指揮官。（圖／翻攝自twitter／FromCaliToMars）

記者陳怡靜／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）探測車「毅力號」，發射7個月後成功登陸火星，無疑是人類在宇宙探索中邁進一大步，而該任務指揮官是來自哥倫比亞的41歲特魯希蘿（Diana Trujillo），過去曾擔任清潔婦，大學期間半工半讀完成學業進入NASA，她感激地說，「是過去這些經歷，才能造就了今天的我」。

▼NASA探測車毅力號，發射7個月後，於美東時間2月18日成功登陸火星。（圖／路透）

特魯希蘿出身自南美洲的哥倫比亞，從小就擁有飛行夢，17歲時父母離異，生活相當困頓，不會說英文的她，僅帶著300美元（約合新台幣8300元）隻身前往美國邁阿密追夢，第一份工作就是擔任清潔婦。

特魯希蘿先是進入社區大學就讀，之後便考進佛羅里達大學專攻航太工程，一路上靠著半工半讀完成學業，並於2007年順利加入NASA，成為噴氣推進實驗室的成員，負責研發收集火星岩石樣本的機器人手臂，同時也是第一個加入NASA學院計劃的拉丁裔移民。

特魯希蘿透露，她總是將生命中的每件事都視為好機會，過去擔任清潔婦時，她內心總想著，「我不敢相信自己正在打掃、清潔廁所，我很高興能擁有這份工作，足以讓我買食物並擁有房子能睡覺。」她感激地說，「是過去這些經歷，才能造就了今天的我」。

▲ 41歲的特魯希蘿，是NASA毅力號登陸火星的指揮官。（圖／翻攝自twitter／FromCaliToMars）

特魯希蘿表示，大學初期還未確定夢想是什麼，某天看到一本刊登女太空人、太空梭及地球影像的雜誌深受啟發，同時也體認到航太業缺乏西班牙語人才，她確定這就是自己未來想走的路，決定放手一搏，並且向原生家庭證明，女人也能擁有重要的自我價值。

談到未來期許，特魯希蘿期盼有朝一日能進入太空，並幫助更多拉丁裔女性追夢，希望能撕掉過往人們對於哥倫比亞女性的歧視標籤，「哥倫比亞需要有創新的人才，不僅是藝術家、運動員，甚至到女性航太工程師，這些才是我們國家最美的文化。」