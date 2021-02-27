美解密情報指王儲「批准謀殺哈紹吉」　拜登政府表態或引兩國緊張

▲美籍沙烏地阿拉伯記者哈紹吉在土耳其被殺害。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國周五（26日）發布最新情資解密報告，當中指出2018年時沙烏地阿拉伯的王儲同意派人捕捉或謀殺記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）。美國以對部分涉案人士祭出制裁，但獨獨放過王儲，此舉是為了維護美國在中東傳統的大盟友的關係。

綜合外電報導，身為美國公民的哈紹吉生前在《華盛頓郵報》工作，專門撰寫意見專欄批評原生國家的時政，包括王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）對沙烏地阿拉伯的治國政策，但2018年在土耳其慘遭殺害，事後種種證據皆透露沙爾曼是幕後主使者。

▲王儲沙爾曼被只是幕後兇手（Mohammed bin Salman）。（圖／路透）

美國聯邦政府發布最新解密報告，直指兇手就是沙爾曼及其下屬。沙國政府很快否定了這項報告，沙爾曼並公布了一項聲明，駁斥美方基於證據公布的報告外，還堅持先前的說法，指哈紹吉的死是由一群黑幫犯下的令人髮指的罪刑。

美國總統拜登顯然想表明，美方堅決認定殺害政敵是一件不可饒恕的事，但與此同時又想維繫與沙國及王儲之間的友好關係。美國當天祭出一項制裁，禁止部分涉案沙國人士的簽證申請，禁止76名沙國人士踏上美國國土，並對該國情報局前副局長採取制裁，凍結其在美國的資產，並禁止美國人與受制裁者有交易往來。

白宮也透露他們正在考慮是否基於人權，取消軍售沙國或將條件改成只能售予防禦性武器。