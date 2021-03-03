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社會 社會焦點 保障人權

就是他！女背COACH在台北大學遭搶　「粉紅刺青壯漢」身影曝光

記者陳雕文／新北報導

恐怖！新北市三峽區一名背著COACH包的女子，1日晚間9點在台北大學外圍散步，直到靠近後校門左處的森林附近，遭遇一名身型壯碩的男子搶劫，整個包包被搶走，過程中女子還被拖行，雙腿磨破流血，男子得手後往森林逃竄；警方表示，男子為治安顧慮人口！目前正持續追查下落，請民眾保持警戒。

▲▼搶匪。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲搶匪逃離現場畫面曝！其身形壯碩，左手還有刺青，是轄區治安顧慮人口，由於目前還在逃，請民眾注意自身安全。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，李姓女子當時走在隆恩街往大學路方向，沒想到28歲陳姓男子從其後方奪走包包，她拼命掙扎，被拖行一段路後倒下，只能眼睜睜看著貴重物品被搶走。雙腳磨到流血的李女向路過民眾求助並借手機報案。

該名陳姓男子犯案時身穿粉紅色上衣，左手還有刺青，體態相當壯碩。因其外型顯眼，三峽警方一看監視器就知道是治安顧慮人口，2日晚間到陳男住處時，起獲犯案時穿著的衣服、鞋子及贓物COACH包（只剩一支手機，裏頭所放的信用卡及6800元現金已被抽走）。

三峽警分局長許芳毅組成專案小組，投入北大所、三峽所等數10名警力擴大調閱監視器畫面，已鎖定陳姓犯嫌。正全力將陳男緝捕歸案，詳細事發原因有待進一步調查釐清。

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●她背COACH包在台北大學散步　遭人「搶劫+拖行」！雙腿爆血求救

▲▼搶匪。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼搶匪得手後，脫下運動外套將白色包包裹住。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼搶匪。（圖／記者陳雕文翻攝）

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台北大學三峽COACH搶匪

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