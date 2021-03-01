快訊／三峽鳶山彩虹石壁登山客墜落　倒斜坡受傷勇消吊掛搶救

▲▼60多歲登山客失足墜岩壁下10公尺，受傷動彈不得，搜救人員緊急救人 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名60多歲的男子1日上午到三峽區登山，不小心從鳶山彩虹石壁墜落到下方10公尺處，同行友人立刻報警。消防人員立刻派遣搜救人員前往，經現場檢視男子傷勢，胸部及背部受到創傷無法動彈，警消運用繩索吊掛方式，將他救起送醫，幸好沒有生命危險。警消呼籲，從事登山活動請注意山區路面不平，要拍照也需注意踏穩腳步，勿重心不穩而跌倒或 扭傷腳踝。

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