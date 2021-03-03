泰版甄嬛傳最新宮鬥！　貴妃跪拜王后「全身趴地」罕見畫面曝光

▲詩妮娜趴地跪拜。（圖／翻攝自推特／Royal World Thailand）



記者崔子柔／綜合報導

泰國貴妃詩妮娜（Sineenat）去（2020）年9月才復寵，沒多久就傳出「露毛清涼照」，讓外界質疑是王后蘇堤達（Queen Suthida）的陰謀，先前又傳聞泰王有意立詩妮娜為「第二王后」，妻妾間的明爭暗鬥有如泰版甄嬛傳，近日一張宮內的活動儀式照片也暗藏玄機。

泰王「拉瑪十世」瓦吉拉隆功2月27日出席曼谷大皇宮玉佛寺，參加佛像季節性更衣儀式，推特帳號「Royal World Thailand」就發出一系列照片，其中一張為詩妮娜跪趴在泰王及蘇提達面前，顯示王后尊貴的地位。

另張照片中，蘇提達跪坐在中間，而詩妮娜則和其他人員一樣必須全身跪趴，可見王后及貴妃的地位有段落差。

▲除了泰王，現場只有王后不需跪趴。（圖／翻攝自推特／Royal World Thailand）



不過詩妮娜一復位就相當受寵，1月26日生日當天，泰王就為了她放棄自己的王室代表色，選擇和她穿著同色系、刺繡相同的情侶裝，在鏡頭前肆無忌憚地放閃，讓許多人都為之感到驚訝，因為這是連王后蘇提達都不曾有過的尊榮。

事後便有傳聞說泰王有意再次為詩妮娜打破近百年來的王室慣例，將其升為「第二王后」，讓一直以來支持王后的詩琳通公主近宮勸阻哥哥。不過泰王悄悄在27日已經封了領一名女軍官少將軍銜，有機會成為下一任寵妃，讓外界猜測詩妮娜的皇位巔峰可能就要止步於此。