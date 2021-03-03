他控東大門夜市「肉絲炒麵沒肉絲」　老闆娘駁：5份麵會拿6份肉

記者陳俊宏／綜合報導

一名鄭先生228連假帶家人到花蓮東大門夜市一間熱炒店，點兩盤肉絲炒麵，他控訴完全沒放肉絲，向店家反映還不被理睬。但老闆娘反駁說是顧客態度不好，店內用料絕對實在，只會多給料，不可能有完全沒肉絲的狀況。

「觀光客就該被欺騙嗎？」當事人在「爆怨公社」臉書社團控訴，「竟然沒有肉絲，連肉末都沒有，本以為可能是多份一起炒的，所以分配不均，後來發現隔壁桌也有點，詢問了一下，結果發現他們的也沒有肉絲。」

▼原PO拍下影片，指控肉絲炒麵沒肉絲。（圖／翻攝「爆怨公社」臉書社團）



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原PO表示，當下發現就馬上向店家反映，卻是已讀不回，連句抱歉跟對不起都沒有，連隔壁桌客人也沒得到回應，「唉⋯既然店家的心態是這麼的無所謂，那我只好PO上來讓大家知道，去這家店吃飯要小心被騙呀⋯一份炒麵雖然沒多少錢，單純就是奇摩子的問題。」

原PO回應網友的問題說，「因為之前自己有做過餐飲，所以秉持著反映一下，得到句抱歉，我就不太計較，但沒想到店家卻是不鳥人的心態。」

對此，熱炒店黃姓老闆娘接受《東森新聞》訪問指出，媳婦當下和客人講「沒肉沒關係，那我補給你一盤好不好」，對方回「不用了」就走掉。

▼業者出面駁斥顧客說法。（圖／東森新聞）



店家無奈表示，當時上菜後，並未接獲顧客反映，是對方吃完後才說炒麵沒肉絲；另外，當天明明一次炒了五份炒麵，吃其他四份的客人都沒有類似狀況。

但鄭先生則反駁店家說法，他接受電話訪問時提到，「我們吃完走人過了大概30分鐘，店家甚至連店員都沒有致歉。隔壁桌也發現他們肉絲炒麵沒肉絲，也立即跟店員反映」，兩桌當下都有跟店員反映，可是完全沒得到任何說法。

鄭先生認為，東大門夜市是觀光夜市，店家對於品管方面應該要再加強。老闆娘則強調，在當地做生意已經5年多，用料實在，每天一早都親自採買備料，對自己的料理跟品質很有信心。她說，料理會拿多一點的量，比如五份麵會多一半的麵，並拿六份肉的量，「我不可能說剛剛好。」目前雙方各說各話，成了羅生門。

▲▼業者強調，如果炒5份麵會拿6份肉。（圖／東森新聞）