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台北女友逼買捷運宅！婚後拒與公婆同住「為什麼他們不出頭期款」

▲結婚,新娘,婚宴（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲婚姻是愛情的墳墓，婚事可能也是...（示意圖／取自Pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

俗話說婚姻是愛情的墳墓，但婚事談不攏，可能讓愛情提早踏入墳墓。一名女網友痛訴，她結婚不需要聘金和任何宴客儀式，只要求男方在台北捷運站附近買3房2廳，以及不與公婆同住，「我已經退到這個地步了，只求你爸媽出房屋頭期款，你媽卻不斷跟我家討價還價！」

原PO在臉書粉專「靠北婚姻2.0」匿名投訴，她可以接受公證結婚，什麼聘金、宴客都可以不要，只要結婚時請3桌、喝個喜酒就可以了，但她沒辦法跟公婆同住，也只要求男方在台北捷運站附近買3房2廳的新房，作為新婚房，但男方家卻一再推託，讓她很不滿。

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原PO認為，男方既然不用聘金跟宴客了，那出頭期款買房很合理，「你的薪水是我的2倍，所以房貸我幫忙支出30％，我也沒有要求房貸全給你負擔，但你媽卻不斷跟我家討價還價！」

對此，原PO希望廣大網友能評評理，「我已經退到這個地步了，只要求你爸媽出頭期款買房，為何還這麼斤斤計較？」

▲▼結婚,婚禮,新娘,新郎,喜餅,婚宴。（圖／pixabay）

▲女方認為，已經不用聘金、宴客，夫家出頭期款很合理。（示意圖／取自Pexels）

許多網友看完紛紛回應，「覺得委屈就不要嫁」、「不想跟長輩同住，就靠自己努力賺錢存錢，長輩又沒欠你什麼」、「拿公婆的錢，又不想跟公婆住，你是公婆你願意嗎」、「捷運站旁邊的房子？妳以為買房跟買菜一樣簡單嗎」、「沒有公主命，卻有公主病」、「台北捷運站附近買3房2廳新房？妳知道光頭期款就高於聘金及宴客3桌費用嗎？」

還有人說，「說得頭頭是道，為什麼老公一定要買房給你住？自己不出頭期款，卻利用別人對你的感情勒索，你有能力自己買啊」、「如果沒房就不嫁，那我真心覺得你老公值得更好的人，沒那麼命就不要覺得自己是公主！」

不過，也有人提出解方緩頰，「錢不夠，就跟公婆住一起先存」、「其實妳爸媽婚前幫你買房子比較好哦！因為那才是妳的財產」、「很多人一面倒在罵女生，但她這種人最後往往是最幸福的，因為說她勢利也好、愛計較也好，她至少保護了自己，也爭取了自己的權益，不像有些人婚前自以為愛情無敵、視金錢如糞土，婚後反而淒淒慘慘，再上來靠北婚姻」掀起熱議。

▼文章一出，掀起網友正反論戰。（圖／翻攝自臉書／靠北婚姻2.0）

▲▼（圖／靠北婚姻）

▲▼（圖／靠北婚姻）

▲▼（圖／靠北婚姻）

 
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福原愛4年婚姻「有裂痕」！命理師揭關鍵：問題在他

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