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社會 社會焦點 保障人權

出獄12小時立即「上工」！闖宅亮刀劫千元嫌少...多A兩張秒回籠

▲鳳山民宅遭搶劫 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
吳嫌甫出獄，竟持刀恐嚇取財當場遭逮。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

在家中遭人進屋搶劫！鳳山區一名屋主深夜在家中時，突然闖進一名歹徒持刀搶劫，一開始他還嫌屋主付的1千元太少，還逼對方再交出2千元，所幸屋主太太聞聲報警，警方到場逮獲63歲的吳姓男子，他才剛出獄12小時又犯案，警方將他依涉嫌妨害自由罪及恐嚇取財罪偵辦。

▲鳳山民宅遭搶劫 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲鳳山民宅遭搶3千元 。（圖／記者洪靖宜翻攝）


一名63歲的吳姓男子因剛出獄缺錢花用，竟持刀侵門踏戶到一處民宅內搶劫。21日晚間21時左右他到鳳山中華街附近，發現一處民宅門沒關，動起歪腦筋想入內行竊，不料一進屋撞見屋主正在看電視，吳嫌持鐮刀喝令他把錢交出來，屋主先交出身上僅有的1千元，吳嫌嫌太少，屋主只好趕緊在家中找錢，找出2千元給他，而人在二樓的女屋主聽到樓下聲音，偷偷報警。鳳山分局偵查隊、鳳崗派出所及快打部隊到場後，立即將他逮捕。

▲鳳山民宅遭搶劫 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲吳嫌甫出獄，竟持刀恐嚇取財當場遭逮。（圖／記者洪靖宜翻攝）

據了解，吳嫌1日上午剛從屏東監獄出獄後便乘坐火車到鳳山，因缺錢花用才在街上尋找目標伺機下手，於晚間21時許趁屋主未注意，由未上鎖後門進入民宅欲竊取財物，女屋主趁機報案，吳嫌剛出獄12小時又被逮。

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