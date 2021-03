美學者爆解放軍增建16座ICBM發射井：提高對美反擊能力

▲核武專家克里斯騰森(Hans Kristensen)發文稱解放軍增建16座ICBM發射井。(圖/翻攝FAS網站)

記者魏有德/綜合報導

核武專家克里斯騰森(Hans Kristensen)近日在美國科學家聯盟(FAS)網站發文指出,解放軍疑似在內蒙古自治區的吉蘭泰火箭軍訓練區內,持續增設至少16座用來發射洲際彈道飛彈(ICBM)的發射井,目的主要是為了提高在美國先制核打擊下的核報復能力及增強解放軍核打擊實力。

▲克里斯騰森(Hans Kristensen)在衛星照片上標註解放軍設施。(圖/翻攝FAS網站)

克里斯騰森在文中使用多張訓練區的衛星照片,並清楚標註各項設施名稱和功能,以佐證其對於大陸增設洲際飛彈發射井的分析研究。文章表示,位於內蒙古沙漠地帶的吉蘭泰軍事訓練區自2016年起,至少持續興建16座發射井,其中11座是於2020年後下半年才開始動工。

克里斯騰森表示,大陸目前共有18到20座的發射井,如果吉蘭泰的新建設施完工的話,擁有的發射井數量將接近翻倍。

▲解放軍DF-41洲際彈道飛彈。(圖/翻攝百度百科)

文章指出,解放軍現有發射井較大,用來容納以液體為燃料的DF-5洲際彈道飛彈,而吉蘭泰除一個發射井外,所有的發射井都偏小,看起來是為容納較新型的DF-41(或為DF-31A)固態燃料洲際彈道飛彈而設計的。

克里斯騰森認為,對於大陸而言,鑑於其「最小威懾」核政策,在吉蘭泰建設大批發射井非常重要,可以通過增加發射井的數量,使更多的洲際彈道飛彈在敵軍先制核打擊中倖存下來,再以報復的方式發射飛彈,回敬對手。

此外,由於大陸正在增加其洲際彈道飛彈整體實力,因此也必須強化發射設施的部分,以發揮可信的作用。另一方面,解放軍還可能在發射井中部署常規彈道飛彈,「如此一來,將提供非常快速的打擊能力,不是戰略範圍內的打擊能力,而是針對中等或中等範圍的目標。」

文章還提到,施工地點位於內蒙古吉蘭泰東部的解放軍火箭軍訓練區,覆蓋範圍綿延140公里,總面積達2,090平方公里。據悉,吉蘭泰訓練區自2013年起,用於訓練飛彈部隊發射與裝載的發射台已超140座。此外,還有20座營區供飛彈部隊短期移防訓練,以及5座供發射架與載具使用的高掩體庫、1座大型補給基地。

China’s missile training area near Jilantai is undergoing significant expansion and upgrades, including 16 missile silos, half a dozen highbay facilities, two unique drive-through tunnels. I describe what I have discovered about the site in this article: https://t.co/S0USWREhr4 pic.twitter.com/7FC6bnw3HX