「香港47泛民受審」英外長譴責　中使館：純屬無稽之談

▲岑子杰。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港警方國安處今年1月拘捕超過50名參與去年民主派初選的人士，其中47人被以國安法「串謀顛覆國家政權罪」起訴。之後，英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）發文表示不安，稱「證明香港國安法被用以壓制政治異見。」對此，中國駐英國使館發言人作出了回應。

香港民主派47人因初選被控違反港區國安法，繼歐盟2月28日稱對事件嚴重關切並要求立即放人後，英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）也在Twitter發文，稱對於他們在港區國安法項下被控串謀顛覆國家政權罪深感不安。

藍韜文Twitter推文稱，「以港區國安法控告47名香港政界人士及社運人士的決定令人深感不安。這展示出國安法最了無修飾的條款被用於消除異己多於恢復秩序——與中國政府所承諾的是相反。」

對此，中國使館發言人怒斥，英方有關言論混淆是非、顛倒黑白，干涉中國內政和司法主權，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人強調，首先，香港依法辦案不容歪曲和詆毀。中國是法治國家，香港是法治社會，任何人都不能凌駕於法律之上。相關人員去年組織、策劃、參與所謂「35+初選」行動及「攬炒香港」計劃，企圖癱瘓特區政府、令香港陷入深淵，涉嫌違反香港國安法、顛覆國家政權。香港有關機構依法拘捕並起訴相關人員，係正當執法和司法行為，不容歪曲和詆毀。

他進一步指出，第二，所謂香港國安法「被用以壓制政治異見」純屬無稽之談。國安法旨在有效堵塞香港在國家安全方面存在的法律漏洞，有效保障香港民眾的民主權利和廣泛自由。國安法實施以來，香港開啟了由亂向治的轉折，香港民眾的各項權利和自由依法得到更好保障。

發言人還表示，第三，所謂香港國安法「違反《中英聯合聲明》」完全是個偽命題。中國政府管治香港的依據是中國憲法和香港基本法，而非《中英聯合聲明》。香港國安法根據中國憲法而制定，並通過基本法成為香港法律制度的組成部分。《聯合聲明》的核心要義是確保中國收回香港，香港回歸後，《聯合聲明》的歷史使命已經完成。英國無權藉口《聯合聲明》干預香港事務、干涉中國內政。

最後，他認為，第四，香港事務純屬中國內政，絕不容任何外國以任何方式干涉。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，反對任何外來干涉的決心堅定不移。中方敦促英方尊重事實，尊重法治，摒棄雙重標準和政治操弄，客觀公正看待香港國安法和有關機構依法履職行為，立即停止插手香港事務，停止干涉中國內政和司法主權，不要在錯誤道路上越走越遠。