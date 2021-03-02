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海軍首位反潛女飛官亮相　換裝完訓加入戰備

海軍首位反潛女飛官亮相　換裝完訓加入戰備。（圖／軍聞社）

軍聞社／記者陳彥樺高雄電

海軍反潛防空大隊現配有500MD型及S-70C型反潛直升機，可進駐具有「艦機組合作業」能力之艦艇，如濟陽級、成功級、康定級艦等，配合執行海空聯合反潛作戰。

其中，S-70C型反潛直升機負責執行反潛、反水面作戰任務，是具備日間、夜間落艦，及艦載作業能量之航空器，同時具備「滯空加油」作業能量，可有效延長海上反潛及反水面作戰時間，其優越的空中操控性能，為海軍特有的反潛直升機。

海軍反潛直升機隊過去長期都是由男性飛行員擔綱，但身為女性的許秀青上尉日前已完成S-70C(M)型機一般副駕駛換裝訓練，她於去(109) 年4月完訓畢業，同年11月完成戰備副駕駛換裝訓練，已正式加入執行戰備任務行列，成為海軍首位女性反潛直昇機飛行官。

許秀青表示，她在加入飛行行列之前，曾服務於二、三級艦，對於飛行懷抱夢想，嚮往自己也能翱翔藍天。服務於錦江軍艦時，在艦長鼓勵及同意下，報考飛行常備軍官班並順利考取。

許秀青指出，海軍航空部隊有別於其他軍種航空部隊，因任務型態不同，海軍飛行官除具反潛作戰能力外，更需具備高度抗壓性。像是艦艇上的飛行甲板不同於陸地上跑道來的寬、長，所以除了要面對海風、浪湧的變化外，還要配合艦艇航行速度，才能於不穩定載臺上，執行航行起落艦任務，這也是成為一名合格海軍飛行官重要技能。

其中，她覺得最困難的是夜間起落艦訓練，除了要克服在黑暗中的不安全感外，也要完全參考儀表進行飛行，這是在當今國際間少數國家才擁有的航行落艦技術，更是身為一名飛行官引以為傲的專業技能。

海軍首位反潛女飛官亮相　換裝完訓加入戰備

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