支撐演訓頻繁第四作戰區　高保廠承修主戰裝備展高妥善率

軍聞社／記者林澤廷高雄電

作戰演訓成敗的關鍵因素之一，是後勤保修能量，因為有高妥善率的裝備，才能有效發揮部隊戰力，尤其在演訓十分頻繁的第四作戰區更顯重要。有鑑於此，位於南部地區的高雄聯保廠，承修作戰區內大部分的主戰裝備，在協助部隊裝備恢復妥善方面，扮演舉足輕重的角色。

位於第四作戰區的高雄聯保廠，負責作戰區內三軍部隊零附件補給及保修前支作業等任務，該廠前身為聯勤高雄兵工保養廠，民國95年1月1日更名為高雄甲型聯合保修廠，隸屬聯勤第四地區支援指揮部，幾經組織調整，現在則改為隸屬於陸軍第四地區支援指揮部，是南部地區重要的裝備維保修護重鎮。

這個地區型的聯保廠，任務十分繁重，僅次於兵整中心，具有3級至4級的保修能量，負責作戰區內三軍部隊、海巡署通用裝備野戰保修、零附件補給及災防保修前支作業等任務；因此，舉凡在南部辦理的三軍聯合作戰訓練測考、聯合反登陸、漢光演習，以及精準飛彈射擊等操演，均看得見他們的身影。

此外，高保廠的修理工廠也執行各式裝備總成（戰車、輪車引擎、變速箱、加力箱等）、次總成（啟動馬達、發電機、煞車分泵、保護控制盒等）翻修等工作，以標準作業程序，完成最高規格的保修任務 。

值得一提的是，高保廠在去年的重大演訓任務及保修評鑑，也獲得各級肯定，在年度基地測驗方面，獲得績優；後勤方面，榮獲陸軍司令部「地區聯保廠暨保修連野戰保修作業評鑑」績優、陸 ( 通 ) 用裝備野戰保修暨前支作業評鑑績優，並通過國際標準化組織ISO9001:2015之認證，優異的表現，彰顯高雄聯保廠的不可取代性及專業性。