掏10萬現鈔擺桌上…基隆男趁店員不注意「摸走金項鍊」！下場曝光

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

基隆一處銀樓2月22日下午發生一起竊盜案！一名31歲張姓男子到銀樓假裝要購買金項鍊，趁著業者協助挑選金項鍊時，偷偷摸走放在桌上的金項鍊，得手後再購買金項鍊一條、戒指一枚，接著離開現場。業者事後發現項鍊少了一條，調閱監視器驚知張男就是竊賊，隨即報警處理。

▲基隆一間銀樓2月22日發生竊盜案。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市警察局第三分局七堵派出所於22日13時55分許，獲報轄內銀樓金飾遭竊。據了解，竊嫌於2月22日下午13時15分許至該銀樓佯稱購買金飾，並將10萬元置於桌面上，待業者挑選適合重量之金項鍊時，趁機竊取桌面上金項鍊1條，得手後再購買金項鍊1條、戒指1枚，支付現金後離開，經業者清點發現短少項鍊1條，店家調閱監視器，始知上情，報警處理。

警方立即調派多名警力，分工調閱民間、公家數十支監視器，進而掌握竊嫌穿著及交通工具，鎖定竊盜慣犯31歲張姓男子，並報請檢察官指揮，火速於案發後24小時內於新北市土城區將竊嫌拘提到案，並經檢察官裁定限制住居。

根據警方調查，該名男子行竊遍及全台各大銀樓，慣用手法均為進入店內拿取大量現金取信業者，並趁業者不備竊取金飾後逃逸。