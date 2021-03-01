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車用晶片缺貨將持續半年以上　陸1月汽車產量出現衰退

▲▼中國大陸工廠,工業,生產線,製造業。（圖／CFP）

▲車用晶片大缺貨，影響已逐漸顯現。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

全球車用晶片短缺現象持續，大陸今年1月汽車產量已出現衰退，中國汽車工業協會認為，短缺的問題未來還會持續半年以上，預計2021年車用芯片供應會呈現「前緊後鬆」的形勢，汽車產銷下半年將逐步回補上半年的損失。

大陸1月汽車產量為238.8萬輛，較去年同期增長34.6％，但較上月下降15.9％。

中國汽車工業協會副秘書長李邵華表示，去除2017年和2020年春節在1月份產量環比大幅下降的年份數據，2021年1月汽車產量因晶片短缺問題環比跌幅較2016年、2018年、2019年明顯擴大，在多個影響因素中，晶片是最重要的影響之一。

▲▼山東威海新能源車製造工廠。（圖／CFP）

李邵華提到，晶片供應不足連帶影響到其他電子元器件也出現短缺、漲價等問題，產業鏈各環節企業都在加長備貨週期，搶占市場資源，晶片價格出現上漲。

李邵華指出，在行業內，規模越大的整車企業和零部件企業，受影響程度越大，原因是大企業對晶片的需求大，在原有供貨週期突然變化的情況下，自身的生產節奏受影響程度更深。

李邵華認為，短缺的問題未來還會持續半年以上，預計2021年車用晶片供應會呈現前緊後鬆的形勢，汽車產銷下半年將逐步回補上半年的損失。

對於如何解決車用晶片供應短缺問題，李邵華建議，一是在短期而言，通過多方面渠道平抑晶片價格，組織半導體行業開展自律，穩定市場環境；二是加強整車生產企業與晶片生產企業的信息互通，強化供需聯繫，建立兩個行業間的協調機制；三是中長期而言，加強車用晶片產業鏈佈局，在國內建立相對完整的產業鏈體系，提高產業鏈的安全水平。

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