呼叫全台小「姍」！手搖必喝茶聚「香片姍姍 」獲世界級認證！身分證有3享買一送一

▲茶聚推出原茶新品「香片姍姍」（左），風味帶有新鮮茉莉花香、入口甘潤。以香片姍姍為茶底的還有「香片姍姍葡柚綠」（中）以及「香片姍姍奶綠」兩種口味。（圖／茶聚提供）

消費中心／綜合報導

台灣人超愛喝手搖，根據財政部2019年統計，過去10年冰果店、冷熱飲店（手搖飲料店）以及咖啡店等飲料店，從1.2萬家攀升到2.2萬家，銷售金額則從249億元增長到近700億元，就連許多明星、網紅也都紛紛開店加入這場飲料大戰。

▲台灣人超愛喝手搖，不少人天天都要來上一杯。（圖／記者湯興漢攝，下同）

如何從眾多手搖店中脫穎而出，是每個品牌最關心的課題，光是靠紅人光環或促銷噱頭，可是留不住挑嘴手搖愛好者的心，尤其是幾乎天天一杯手搖又愛嚐鮮的年輕族群，味蕾早就被養刁；最終決定勝負還是要回到手搖最關鍵核心「茶」本身的高品質和順口口感。像是一直堅持使用採自健康、道地本土風味茶葉、秉持「茶底對了，茶就好喝」，並且全程現點現泡的「茶聚」，優質的原味茶底讓「懂喝」的人一喝驚豔，才能自2009年創立至今仍在市場上屹立不搖。

▲手搖飲料要好喝的最關鍵核心就在「茶」本身，「茶底對了，茶就好喝」。

不論是喝珍奶、水果茶還是原味茶，有加料或只愛純茶，百百種搭配各有所好，但茶底好壞是撐起一杯手搖好喝與否的最基本關鍵，絕對是眾人共識；若是茶味苦澀，就算加了糖或再多好吃的珍珠、芋圓等配料，依然是讓人吞不下去；或是點了花茶風味的手搖，入口卻喝不出半點花香，期待落空的心就像從天堂掉到地獄。以新鮮茶飲狂掃市場好評的「茶聚」，懂得這些手搖愛好者心中的痛，從採集新葉開始到烘茶以及店面製作，每個環節皆嚴格遵循工法，依四季嚴選茶葉，讓茶葉在等待發酵慢醒，再佐以陵熟、輕熟、半熟、完熟各種程度的烘焙，汲出不同口感和香氣的青茶、紅茶、烏龍等熟藏茶，成就每一滴萃取茶湯都喝得到茶葉自然原味，入口回甘溫潤。當原茶未經任何調味修潤，都能入喉自然回甘而不澀口，並且呈現多種不同風味，以這樣的茶底搭配果汁、鮮奶和配料製成的手搖飲，好滋味自然令人回味無窮。

▲茶聚為了讓消費者品嚐到自然原茶風味，從茶葉原料即採自健康、道地的本土風味，而且全程現點現泡。

今年「茶聚」仍舊秉持精選茶葉和匠人製茶精神，持續開發優質新品，推出以往需要走進港式飲茶餐廳才有機會品茗的清新香片，以綠茶、茉莉花打造出全新茶品「香片姍姍」。嫩採7～9月的新鮮茉莉花苞和鮮嫩綠茶，一層茶一層花的方式將兩者拌和，讓茶染上茉莉含苞待放的花苞香氣，經過反覆窨花薰製而成；花茶香氣濃郁、茶色亮金，入口喝得到茶的甘潤，還能聞到芬芳撲鼻的新鮮茉莉花香，清新淡雅的高品質綠茶更在2021年度拿下擁有「食品界米其林」之稱的比利時iTi二星殊榮，風味絕佳獲世界級認證。

茶聚除了推出原茶「香片姍姍」讓愛茶之人品茗之外，還以香片姍姍為茶底加入新鮮水果葡萄柚，微酸滋味非常清新，更吃得到一絲一絲真材實料的葡萄柚果肉，飯後一杯解膩剛剛好；另一款則是奶茶控不能錯過的「香片姍姍奶綠」，茉莉花香與牛奶香甜完美交融，喝起來絲滑順口、風味高雅，再次印證「茶底對了，茶就好喝」的手搖王道。

▲「香片姍姍」獲2021年度「食品界米其林」比利時iTi二星殊榮。以香片姍姍為茶底推出了水果茶「香片姍姍葡柚綠」（上圖）和奶茶「香片姍姍奶綠」（下圖）兩種口味，滿足不同消費者的喜好。

茶聚將「香片姍姍」保留原始香片風味，再注入全新概念，端到年輕族群面前，成為隨時想喝就能賞味的上品級手搖飲，讓清新飄香的茶底成就一杯手搖飲，也讓手搖飲為消費者帶來一整天的優雅好心情。喜愛花茶風味和綠茶的民眾注意了，等不及想嚐鮮，記得鎖定3/2開賣首三日，只要是名字裡有「姍」字、身分證數字又有3的人，出示證件就能享有香片姍姍系列買一送一的活動優惠，全台灣的「小姍」還不快大方站出來搶喝一波。

▲茶聚「香片姍姍」系列3/2開賣首三日推出買一送一優惠活動。