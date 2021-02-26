珍奶吸一口像臭酸龍眼乾　她開蓋驚見「火鍋高湯」畫面噁爆

▲女網友買奶茶「像酸掉龍眼乾」，打開驚見「火鍋高湯」噁爆。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

買到品質不佳的食物，真的會讓人超反胃。一名女網友在臉書社團「爆怨公社」表示，她日前在高雄某知名手搖飲店買了一杯珍珠奶茶，不料奶茶吸一口卻驚見「酸掉的龍眼乾味道」，撕開膠膜還發現奶茶呈現一種微固體的情況，噁心的畫面讓她氣得破口大罵。

原PO表示，她24日晚間在某知名手搖杯店買了一杯珍珠奶茶，結果奶茶一吸卻是非常恐怖的味道，像是酸掉的龍眼乾味道，她硬是吃了一顆珍珠後，發現珍珠沒有怪味也不臭酸，「唯獨奶茶是酸的，還以為自己味覺出問題，打開倒出來看，才發現是超噁的微固體狀。」

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照片中可以看見，整個奶茶充滿了詭異的殘渣，有點像火鍋煮肉煮太多，湯水中泡滿肉渣的樣子。原PO生氣說，「這是奶茶，明明就是火鍋高湯吧，我到底買了什麼」，「原本想好好吸一口珍奶回神，結果直接爆氣，回了網路評論後，才知道評價那麼差。」

其他網友看了紛紛表示，「應該是牛奶的問題」、「真的像火鍋煮太多肉的模樣，形容的好傳神」、「明顯壞掉了，喝了會拉肚子吧」、「做奶茶的時候沒發現喔，太噁了」、「好像味噌湯加珍珠」、「這個壞了啦，都變質了」、「這不是嘔吐物嗎」、「煮了一堆牛肉的涮涮鍋湯。」