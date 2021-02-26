珍奶像臭酸龍眼乾！正妹驚見「火鍋高湯」　高雄奶茶始祖回應了

▲網友想買珍奶療癒自己，沒想到吸一口，味道竟像「臭酸的龍眼乾」 。（翻攝自／爆怨公社）

記者許宥孺／高雄報導

心情不好想喝杯珍奶療癒自己，沒想到看到這畫面更生氣了！一名女網友在臉書社團「爆怨公社」表示，她日前在高雄某知名手搖飲店買了2杯珍珠奶茶，吸一口後卻有「酸掉的龍眼乾味道」，她撕開膠膜還發現，奶茶就像火鍋高湯，「全部都是渣渣」，噁心的畫面讓她氣得破口大罵。對此，該店家也出面回應了。

原PO表示，24日晚間到高雄新左營車站某知名手搖杯店買了2杯奶茶加珍珠，結果奶茶一吸，「味道有夠恐怖」，她硬是吃了一顆珍珠後，發現珍珠沒有怪味也不臭酸，「唯獨奶茶是酸的，還以為自己味覺出問題，打開倒出來看，才發現是超噁的微固體狀。」

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照片中可以看見，整杯奶茶都是已呈現半固體狀，還有不明的殘渣，讓原PO直呼「這是奶茶？！這是火鍋高湯吧…我到底買了什麼？」、「真的很想在很累的時候好好吸一口珍奶回神，結果直接爆氣」。

該店家事後了解，是楊姓員工誤拿烏梅普洱的杯子，加了牛奶後，才造成凝結成塊的狀況，並非因茶、牛奶、珍珠酸掉，是員工個人疏失造成，店家願向顧客深深致歉。

店家表示，該名客人在當天買了2杯益壽奶茶加珍珠，其中一杯是正常的，另一杯是員工誤拿烏梅普洱加牛奶、珍珠，才產生渣狀的化學變化，事後員工發現，有帶著店長到車站尋找，但找不到，隔天經由朋友知道，該顧客有在網路上PO文，文章也已經發酵，「他自己也承受非常大的壓力，後續我們也安撫員工，並賠償該名顧客，若因喝了飲料造成身體不適，就醫的醫療費用，公司也願意負擔」。

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