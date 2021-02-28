影／好心扶摔車阿婆去醫院　少年竟被「索賠2萬」逼負連帶責任

記者蔡紹堅／綜合報導

河南鄭州一名老太婆日前在路上摔車，被一名路過的善心少年攙扶送往醫院。但令人傻眼的是，老太婆竟反過來向少年索賠5千元人民幣（約2.1萬元新台幣），還堅持少年「不是好心」要負連帶責任，並強調自己「良心過得去」。

▼少年好心扶起摔車老太婆，卻反被索賠，感到相當委屈。（圖／翻攝微博）



根據陸媒報導，善心少年表示，他當時騎著自行車要回家，迎面來了一個騎著電動車逆向行駛的老太婆，「她騎到一個井蓋上，突然就摔車了，我跟朋友見狀上去幫忙攙扶，後來還請爸爸幫忙，開車送她到醫院，甚至代墊了5千元的醫藥費。」

令人傻眼的是，老太婆事後竟不願歸還醫藥費，還稱少年雖然沒撞到、碰到她，但必須要負連帶責任，這些錢就是賠償金。

▼老太婆堅持少年要負連帶責任。



少年的家長傻眼之餘，找上了交通警察部門協助釐清責任。警方經過調查後表示，老太婆明顯是逆向行駛，事故上必須承擔主要責任。此外，警方還特別開出一份責任認定書，確認少年不必承擔事故責任。

不過，老太婆並不承認警方的認定結果，不只拒看認定書，還在接受媒體採訪時破口大罵，甚至動手推打記者。

▼警方開出責任認定書，但不被老太婆認承認。



老太婆表示，就算要到法院打公司，她也不會還錢，而且還會索賠，「如果他沒有一點責任，不會帶我去醫院，他不是好心！」

老太婆還強調，自己摔倒是有因果關係的，她沒有違反交通規則，絕對不還錢，良心過得去，少年就是要負連帶責任，「如果不是遇到他，我就不會摔倒！」

老太婆的一番歪理引起了大批網友的不滿，紛紛留言開罵，「怎麼當初沒摔死呢？」「難怪都說看見老人摔倒別幫忙，還真的會遇到壞人！」「真想打她一頓，那嘴臉太欠揍了！」「好心沒好報，還被人反咬一口，好倒霉。」「小小年紀就遇到這樣的事情，以後大概都不敢做好事了。」

▼老太婆控少年送她到醫院「不是好心」。

