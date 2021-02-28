　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

檢察官出獄轉行律師　帶妹回家慘被仙人跳！拿半裸內褲照要250萬

▲嚴姓男子去年10月找來傳播妹陪酒，期間2度發生性行為，事後卻挨告強制性交。（示意圖／翻攝pixabay網站）

▲吳姓律師被仙人跳。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者崔子柔／綜合報導

高雄一名吳姓律師3年前被陳男等人設局仙人跳，以劉女偷拍的半裸內褲照要脅250萬元，最後收取到84萬元。台中地院近日判決，劉女、曹男、丁男等3人須連帶給付賠償吳男84萬元。

根據判決書內容，吳姓律師先前任職檢察官時期，被指控強迫女證人與他發生性關係，被判7年6月，服刑近4年後假釋，目前在台中擔任律師。

陳男與劉女當時是男女朋友關係，劉女用假名「盧欣彤」向吳男諮詢法律問題，2人約2018年7月10日傍晚在台中SOGO見面。

2人散會後，劉女當晚傳簡訊給吳男說寂寞要人陪伴，前往吳住處喝酒聊天，趁他不注意時拿出藏在行動電源上的密錄器，拍下吳男裸上身、僅著內褲的畫面，再傳給陳男。

曹男隔（11）日就到吳男法律事務所，以竊錄影片、劉女驗傷證明、吻痕照片向吳男恐嚇，「怎麼會帶到家裡去，要看你怎麼處理」，稱如果不付250萬元和解金，就要把影片發送給各大媒體。

吳男聽了相當害怕，找了同事從中協調金額，吳男12日就付給曹男84萬元，再由曹男將款項交給陳男。

吳姓律師事後認為被設局詐騙，透過律師對劉女、曹男、丁男及陳男妻小請求損害賠償，但陳妻等三人在陳男死後，向法院聲明拋棄繼承，法官僅判決劉女、曹男、丁男連帶給付吳男84萬元。

ET快訊
無懼疫情！3台人堅持要「奧捷10日遊」　旅行社取消出團反被告
快訊／行人闖軌道！　遭台鐵區間車撞死
交友一日遊「陪我回阿嬤家吃飯」　女網友慘在2樓被性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／行人闖軌道！　遭台鐵區間車撞死

超狂小三想轉正　傳露腿鹹濕照激正宮！上門大鬧逼離婚

快訊／中和華泰市場起火！14人送醫　住戶光腳逃生被燙傷

檢察官出獄轉行律師　帶妹回家慘被仙人跳！拿半裸內褲照要250萬

嘉義男開車撞傷警！遭轟3槍射中後腦　手術進度、彈痕位置曝

鐵路殺警案一審鑑定醫師不滿判決　7500字喊話：不會再接鑑定工作

台中旅店公告「拒接待醫護」！市府調查發現根本是非法旅館

交友一日遊「陪我回阿嬤家吃飯」　女網友慘在2樓被性侵

路口擦撞！女駕駛下車抽電子煙等警察　酒測一吹傻眼「0.24超標」

快訊／台南安平殺人案嫌交保「檢抗告成功」　法院更裁羈押禁見

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

路上見黑汪肚子餓「搖尾討食」 工地師傅暖蹲地...分半個便當

家貧欠註冊費！50年後「十倍奉還」　男寄匿名親筆信+2.3萬元報答母校

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

Albee被提醒衣服拉好...火辣秀事業線　素顏真面目曝光！眾人驚：有畫了吧

1家4口國道遇「奪命飛天輪」路殺 車頂變V字型...副駕母爆頭慘死

吳孟達「睡夢離開，走得很安詳」　謠言亂傳..好友田啟文轟：要尊重家人

快訊／行人闖軌道！　遭台鐵區間車撞死

超狂小三想轉正　傳露腿鹹濕照激正宮！上門大鬧逼離婚

快訊／中和華泰市場起火！14人送醫　住戶光腳逃生被燙傷

檢察官出獄轉行律師　帶妹回家慘被仙人跳！拿半裸內褲照要250萬

嘉義男開車撞傷警！遭轟3槍射中後腦　手術進度、彈痕位置曝

鐵路殺警案一審鑑定醫師不滿判決　7500字喊話：不會再接鑑定工作

台中旅店公告「拒接待醫護」！市府調查發現根本是非法旅館

交友一日遊「陪我回阿嬤家吃飯」　女網友慘在2樓被性侵

路口擦撞！女駕駛下車抽電子煙等警察　酒測一吹傻眼「0.24超標」

快訊／台南安平殺人案嫌交保「檢抗告成功」　法院更裁羈押禁見

新冠防疫附加好結果！一張表看本季流感「根本沒進入流行」

台北街頭驚見「人肉包」：台灣首賣！　老闆親揭原因

母開刀要86萬手術費！他厚臉皮向前妻借錢　收「5個字」秒淚崩

快訊／行人闖軌道！　遭台鐵區間車撞死

超屁黑柴「挑釁3倍大汪」狂踩底線　被撂倒躺地上嚇到定格

熱狗橡皮擦、可站立便條紙　趣味文具讓桌上天天都療癒

超狂小三想轉正　傳露腿鹹濕照激正宮！上門大鬧逼離婚

搬億元現金當電子遊戲場房東　投報高！新竹現破億透天交易

228連假必去！屏東「7大免費景點」　走進夢幻燈海、地坑遺址賞夕陽

李克勤出道36年「私下近況」曝光！　53歲仍上場踢球

陸軍正妹中士「從軍10年」退伍 開心曬退伍令...1.6萬人朝聖！

社會熱門新聞

去網友阿嬤家吃飯　女慘遭性侵

桃園男無套性侵女友　完事她躺旁邊：前男友比較大

三重老牌健美先生騎車買水果斷魂

酒店性愛教戰手冊規定曝　網分析不准帶保險套原因

封街競速5秒片瘋傳…「油門一拜」馬上落漆

新北男路倒醒來爆：跟老婆車上輕生！

一家4口出遊遇飛天輪路殺　母爆頭亡

台中男闖嫩妹閨房！穿絲襪、女內褲性侵

酒測超標　女駕駛：只有抽電子煙

嘉義通緝犯駕車中彈畫面曝光！疑後腦重創

快訊／台南安平殺人案嫌交保　法院更裁羈押

鐵路殺警案一審鑑定醫師：不會再接鑑定工作

雙載黃牌切車道被小黃撞飛　騎士看愛妻慘死淚崩

即／國1大貨車掉輪　對向轎車遭凌空擊殺1死2傷

更多熱門

相關新聞

混血辣模仙人跳富商！設局主謀判賠844萬

混血辣模仙人跳富商！設局主謀判賠844萬

男子李庠岑曾與女模劉薰愛交往躍上媒體，後來被起底是「飯局業務」、不時在臉書上找伴遊妹，他於2016年間夥同曾上《國光幫幫忙》的混血辣模蔡瀞瑢，對王姓富商仙人跳共詐得800多萬元。刑事部分，北院先前依恐嚇取財罪，判蔡瀞瑢1年、李庠岑6年有期徒刑；民事部分本（12）月9日判決出爐，法官認為李庠岑及同夥3人須賠償王男844萬元，而蔡女因王男獲撤告得免賠。

遇到仙人跳！網曝「這招數」：一秒解決

遇到仙人跳！網曝「這招數」：一秒解決

疑遭設計仙人跳　他丟汽油桶洩恨下場曝

疑遭設計仙人跳　他丟汽油桶洩恨下場曝

女搞仙人跳 持槍恐嚇盜36萬遭判重刑

女搞仙人跳 持槍恐嚇盜36萬遭判重刑

夥同女友仙人跳富二代　他抄心經懺悔下場曝

夥同女友仙人跳富二代　他抄心經懺悔下場曝

關鍵字：

仙人跳

讀者迴響

熱門新聞

西門町遭路人嗆渣　羅志祥差點哭出來

4歲妹墮水泥攪拌機　骨頭被攪碎

周星馳發聲了！痛失老友吳孟達：我還無法接受

吳孟達15句經典台詞！紅到今天網友還在用

男友夜夜要5次　女戰到身體壞掉

吳孟達和周星馳「交惡內幕」曝光！

吳孟達、周星馳27年前「2句師徒承諾」失約了！

肝癌5症況曝光！醫見「食慾不振」嘆：晚期了

吳孟達老婆陪伴25年為他生下獨子

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

去網友阿嬤家吃飯　女慘遭性侵

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

桃園男無套性侵女友　完事她躺旁邊：前男友比較大

12個性知識正解！保險套竟有「衝刺期限」

青銅劍遭壓45度角彎折　搬開秒彈回原狀

更多

最夯影音

更多
吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」
屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

路上見黑汪肚子餓「搖尾討食」 工地師傅暖蹲地...分半個便當

路上見黑汪肚子餓「搖尾討食」 工地師傅暖蹲地...分半個便當

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面