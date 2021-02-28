檢察官出獄轉行律師　帶妹回家慘被仙人跳！拿半裸內褲照要250萬

▲吳姓律師被仙人跳。（示意圖／翻攝pixabay網站）



記者崔子柔／綜合報導

高雄一名吳姓律師3年前被陳男等人設局仙人跳，以劉女偷拍的半裸內褲照要脅250萬元，最後收取到84萬元。台中地院近日判決，劉女、曹男、丁男等3人須連帶給付賠償吳男84萬元。

根據判決書內容，吳姓律師先前任職檢察官時期，被指控強迫女證人與他發生性關係，被判7年6月，服刑近4年後假釋，目前在台中擔任律師。

陳男與劉女當時是男女朋友關係，劉女用假名「盧欣彤」向吳男諮詢法律問題，2人約2018年7月10日傍晚在台中SOGO見面。

2人散會後，劉女當晚傳簡訊給吳男說寂寞要人陪伴，前往吳住處喝酒聊天，趁他不注意時拿出藏在行動電源上的密錄器，拍下吳男裸上身、僅著內褲的畫面，再傳給陳男。

曹男隔（11）日就到吳男法律事務所，以竊錄影片、劉女驗傷證明、吻痕照片向吳男恐嚇，「怎麼會帶到家裡去，要看你怎麼處理」，稱如果不付250萬元和解金，就要把影片發送給各大媒體。

吳男聽了相當害怕，找了同事從中協調金額，吳男12日就付給曹男84萬元，再由曹男將款項交給陳男。

吳姓律師事後認為被設局詐騙，透過律師對劉女、曹男、丁男及陳男妻小請求損害賠償，但陳妻等三人在陳男死後，向法院聲明拋棄繼承，法官僅判決劉女、曹男、丁男連帶給付吳男84萬元。