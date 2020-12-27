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《國光》混血辣模仙人跳富商！主謀與同夥判賠844萬　她獲撤告免賠

▲▼蔡瀞瑢、李庠岑臉書。（圖／翻攝臉書）

▲李男曾與劉薰愛交往，被起底是「飯局業務」，疑似不滿富商說他壞話，夥同蔡瀞瑢仙人跳，前後榨了富商800多萬。（圖／翻攝臉書）

記者羅志華、徐愷昕／台北報導

男子李庠岑曾與女模劉薰愛交往躍上媒體，後來被起底是「飯局業務」、不時在臉書上找伴遊妹，他於2016年間夥同曾上《國光幫幫忙》的混血辣模蔡瀞瑢，對王姓富商仙人跳共詐得800多萬元。刑事部分，北院先前依恐嚇取財罪，判蔡瀞瑢1年、李庠岑6年有期徒刑；民事部分本（12）月9日判決出爐，法官認為李庠岑及同夥3人須賠償王男844萬元，而蔡女因王男獲撤告得免賠。全案仍可上訴。

蔡瀞瑢為泰雅族、日、荷混血，本案仙人跳於2017年遭媒體揭露後，她立即在臉書上撇清，稱會參與是受李庠岑欺騙，更否認與他是男女朋友關係，澄清從頭到尾沒有犯案意圖，於審理中也辯稱，是受到李男利用才會約富商出來，根本沒想到他們會拿電擊棒恐嚇取財。

▲▼蔡瀞瑢、李庠岑臉書。（圖／翻攝臉書）

▲上過《國光幫幫忙》混血模特兒單元的蔡瀞瑢，參與李男對富商仙人跳，北院依恐嚇取財共犯判刑1年。（圖／翻攝臉書）

據判決，李男向蔡瀞瑢抱怨某王姓富商在外講他壞話、要求旗下小姐別再跟他合作，請蔡女將富商約到飯店，富商於2016年4月4日到飯店與蔡女碰面，不料才正準備「開心」，李男卻突與另名男子衝進房間，並大聲喝斥「叫我女朋友脫光給你看，什麼意思啊！」、「為何要挖我的妹妹、斷我財路？」，同時更啟動電擊棒發出「吱吱」聲響，整個過程全被李男拍下來，富商深怕影片外流，事後給了460萬。

後來李男又以索討仙人跳同夥跑路費為由，再向富商討得174萬元，且就算同夥因他案遭羈押，李男仍沒放過富商，又稱同夥的小弟寄來顆土製炸彈，再索討1200萬，富商之後又給出200萬；而李男又於2017年3月間，在微信貼出富商個資，並恐嚇道「你真的惹到瘋子了」、「當沒人能聯絡到我時，就是你該寒（台語「害怕」的意思）的時候」，富商情緒崩潰，向警方報案。

蔡瀞瑢於審理中表示，她只是照李男教的，向富商稱「不想再幫李男做傳播經紀」，強調李男在旅館時，雖裝出一副罵女友的樣子，但她跟李男並不是男女朋友關係。

刑事部分法官認為，李庠岑犯恐嚇、恐嚇取財等犯行證據明確，判刑6年、其中6月可易科罰金，而蔡瀞瑢在案發時，全力配合李男的「劇本」，共同使富商陷入窘境，依恐嚇取財共犯，判她1年徒刑。

民事部分台北地院9日判決出爐，指出李庠岑與同夥2名男子應連帶給付王男3次遭勒索的錢財（分別為460萬、174萬及200萬），另李還需單獨支付王男10萬元精神慰撫金，4筆加總總計844萬元；至於蔡女，因獲王男撤告得免賠。全案仍可上訴。

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