落入仙人跳圈套！只有10分鐘可逃跑…網曝「這招數」一秒解決

▲網友提問，遇到仙人跳該如何逃脫？（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

記者施怡妏／綜合報導

百萬YouTuber放火（李育群）捲入桃色風波，被爆和JKF女郎青青回家過夜，並遭到自稱男友陳姓男子威脅，夥同友人拍下全裸影片，並逼簽本票，最後只能託人送來25萬脫身。因此有網友提問，若遇到「仙人跳」情形，「該如何跑才能全身而退？」

原PO在PTT板上發文，假設一種情況，因為受到酒精影響，約了一個女生去開房間，發現女生一直在滑手機傳訊息、講電話，「問她什麼事情又不說，只是朋友打來叫你不用擔心」，這時突然開始感覺到氣氛詭異，「你可能只有5到10分鐘左右思考和逃脫的機會，你會怎麼做呢？」

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▲許多網友建議，第一時間馬上打電話報警。（示意圖／pakutaso）

原PO還提供多種方法，包括「和女生說肚子痛，去廁所找排氣口、通風口或抽氣窗逃走」、「打給你最好的兄弟麻吉」、「就像遇到黑熊一樣，裝死、裝暈倒，怎麼叫怎麼打也不起來，等對方以為你死了著急叫救護車」或是「投降輸一半，先簽本票再反將一軍，君子報仇十年未晚」。

貼文曝光後，許多網友留言表示，「惡人還需惡人治，他凶你就要狠」、「使出吃奶力氣，把能頂在門口的東西都推過去」、「如果自己夠強大就可以暴力破解」、「看你練得怎樣，通常仙人跳的人應該不會帶太多利器」、「觸動火警這招好像可以」。

其中許多人提議「報警」，「門鎖起來報警」、「報警，然後絕對不要開門」、「手機拿起來報警啊，第一時間沒報一定就是被打或給錢了」、「在自家就報警啊，還跑什麼」。也有網友指出，「應該很多是當下簽，事後報警才去，誰知道場面失控會怎樣」。