網友推他「樓鳳王」！新北警寫賣淫論文爆紅　旁人看他像色情狂

圖文／鏡週刊

參與高雄市長選舉的李眉蓁因為論文風波，使得她論文高居點閱率第一，第二名則是新北市三峽派出所警員張榮哲的論文。張榮哲現年37歲，花了1,400個小時分析性產業，完成105頁的碩士論文《大臺北地區旅遊樓鳳新興性產業分析》最終被出版社相中，出書《樓鳳，性淘金產業大揭密》爆紅。

被網友稱作「樓鳳王」「樓鳳碩士」「警界之光」的台北大學碩士張榮哲，他的碩論截至目前為止已有8,362點閱次數，意外登上熱門榜緊追在李眉蓁後面，文中揭露賣淫產業鏈中的馬伕、雞頭、總機、水房等抽成比例，同時，內文還記載了跑單跟被抄的SOP，及錢該賠給誰的「眉角」。

各大論壇都有人分析討論張榮哲的碩士論文，還有熱心網友整理出論文重點，指出論文主要是在比較台籍、中國籍、東南亞性工作者的價錢與分布，同時也整理出賣淫熱點的分布屬性，被網友盛讚為「很有參考價值」指出賣淫的熱點特性，在於交通方便，小姐容易移動，客人不用找停車便可「振興經濟」。

因為特殊的身分以及獨到的碩論內容被出版社看中，其中延伸出的性產業經濟學，更讓人一窺樓鳳的行銷手法，決定為他出書。張榮哲碩論中的謝誌表示「旁人看他就像個色情狂，每天都要看清涼圖片」但在黃蘭媖指導教授的協助下，除了畢業，更讓他順利在亞洲犯罪學會投稿，還曾到馬來西亞發表論文，也讓他有攻讀博士的想法。



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