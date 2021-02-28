台灣首位！中研院院長廖俊智「生質能源」奪殊榮　獲以色列總理獎

▲中研院院長廖俊智。（圖／中央研究院提供）

記者崔至雲／台北報導

以色列政府日前宣布中央研究院廖俊智院長獲得2020年以色列總理獎（The 2020 Samson-Prime Minister's Prize for Innovation in Alternative Energy and Smart Mobility for Transportation），以表彰其研究有效結合基礎與應用層次，並且在生質能源領域獲得領先全球的重大突破。

廖俊智專長為代謝系統改造、合成生物學、系統生物學及微生物合成燃料等前瞻科學研究，獲選為美國國家科學院院士、美國國家工程學院院士、美國發明家學院院士，且獲得多項國際獎項肯定，包括美國白宮再生能源創新獎、義大利ENI再生能源獎等。

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中研院說明，廖俊智研發的異丁醇生物合成技術已被應用在航空業的生質燃油製造；此外，他也設法轉化細菌裡的物質，以生物取代石油生產化學品，並發明「非氧化性醣解 」（Non-oxidative glycolysis)等技術，被譽為現代合成代謝生物學的先驅。

對於獲得以色列總理獎一事，廖俊智表示，「合成生物學可以擺脫既有減碳評估方法的侷限，大幅提升用生物體製造燃料及化學品的效率。此次獲獎，代表合成生物學潛力受到國際肯定。」

由廖俊智帶領的研究團隊，近期成功創造出世界第一株「合成嗜甲醇菌」，此菌可利用由溫室氣體轉化成的甲醇，來生產人類生活所需的化學產品，例如，燃料、原料藥、抗癌藥、人造樹脂材料與生物可分解性塑膠材料等；亦可使甲醇取代醣類，成為生物工程的原料，避免佔用糧食資源。此研究成果具有深度減碳價值與工業發展潛力，也為碳循環開創更多可能，去（2020）年8月登上世界頂尖期刊《細胞》（Cell），被譽為「合成生物學的新標竿」。

以色列以創新精神聞名全球，為了減少對石油的依賴，政府特別設立總理獎，鼓勵國內外科學家投入替代能源開創性研究。該獎項是鼓勵能源創新研究的國際知名大獎，以色列總理預計將在特拉維夫舉辦的「Smart Mobility」高峰會中親自頒獎。

