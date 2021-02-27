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香港58.5萬劑BioNTech疫苗到貨　下周開放網路預約接種

▲▼香港訂購BioNTech疫苗到貨　下周開放網路預約接種。（圖／翻攝香港政府）

▲BioNTech疫苗運抵香港。（圖／翻攝香港政府）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港向德國BioNTech訂購的「復必泰」疫苗第一批58.5萬劑27日上午到貨。香港政府發言人表示，將在下周開放網路預約系統，讓民眾預約接種。

香港共向BioNTech訂購了100萬劑的「復必泰」疫苗，分為兩批次到貨，第一批次運抵的有58.5萬劑，剩餘劑量將在3月初抵達。

▲▼香港訂購BioNTech疫苗到貨　下周開放網路預約接種。（圖／翻攝香港政府）

港府表示，「復必泰」疫苗抵達機場後，工作人員隨即進行檢查及核對，以確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準，「由於疫苗需要儲存在負70度攝氏的冷藏櫃，政府已為此作出妥善安排，包括把疫苗存放在香港的指定儲存倉，而所有疫苗亦會放入經驗證的冷藏櫃以確保其在藥廠指定的溫度妥善保存。」

港府指出，因應「復必泰」疫苗抵港，會在下周開放網上預約系統，讓市民預約接種復必泰疫苗，具體安排會適時公布。

▲▼香港訂購BioNTech疫苗到貨　下周開放網路預約接種。（圖／翻攝香港政府）

港府提到，由於「復必泰」疫苗的冷鏈管理要求較高，亦需要正確的解凍程序，為了確保疫苗質素及接種程序符合要求，疫苗的接種會在社區疫苗接種中心進行，「我們會先開放七間由醫院管理局負責營運的社區疫苗接種中心，然後陸續開放其餘的疫苗接種中心。」

港府還說，目前預先採購的疫苗，分別為科興控股（香港）有限公司的滅活疫苗、復星醫藥／BioNTech的核酸疫苗，以及阿斯利康／牛津大學的病毒載體疫苗，採購不同技術平台的疫苗是為了分散風險，並確保有足夠安全和有效的疫苗供應全港市民。

港府並強調，「復必泰」疫苗已經過2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會考慮其臨床研究數據、海外批核的情況，以及其他與疫苗的安全、效能及質素相關的資料，獲政府認可作緊急使用。

▲▼香港訂購BioNTech疫苗到貨　下周開放網路預約接種。（圖／翻攝香港政府）

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