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「你媽能賺多少？」　優良師惡口攀比...學生用這招反擊

▲▼學生，老師，學校，上課。（圖／pixabay）

▲大陸天津一名優秀教師嫌貧愛富，諷刺學生「你媽能賺多少？」。（示意圖／pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸天津一間國中老師被評為「最美教師」，內心似乎十分暗黑，被學生偷錄音爆料囂張言行。根據音頻內容指出，這位優良老師對學生說，「你爸媽一個月掙多少錢，別怪我瞧不起你！」據了解，這位老師已經被停職，接受調查。

根據《九派新聞》指出，當時這名教師與學生對話遭到錄音上傳，內容公布後讓所有人都感到驚訝。音頻內容顯示，老師稱過去幾屆學生家長不是高官就是富商，這屆學生都是平民百姓。

報導稱，教師諷刺的說，「你爸媽一個月掙多少錢，別怪我瞧不起你！XX的媽媽一年掙的錢都比你媽五十年掙的多，你們素質能一樣嗎？」、「以往送到我班裡的學生，家裡都是當官的，要麼條件特別好。……你媽媽掙多少錢哪？」

▲▼優良師私下諷刺學生，「你爸媽賺多少？」。（圖／翻攝九派新闻、咸水沽二中學）

▲老師事後向學生以及家長道歉。（圖／翻攝九派新闻）

音頻被傳到網上，有網友說教師涉嫌「攀比家長歧視學生」，也有人緩頰「老師可能一時糊塗，本意並非是看不起學生或家長。」事後證實，音頻確實是津南區咸水沽二中學一名教師。

根據報導指出，當事人也做出回應，她內心也猜到是哪位學生偷錄音，第一時間也向對方道歉。雖然學生偷錄行為，讓她十分生氣，但不會找他麻煩，還說自己依然會把學生當成自己的孩子教育。

目前，津南區教育局通報稱，該教師已被停職，教育局將根據調查結果依法依規嚴肅處理，並及時向社會公佈。涉事教師是學校重點教師、學科優秀教師，曾被該校評為「最美教師」，擔任所撰寫的多篇論文及教育案例多次獲市、區級獎勵。

▼不當言論的教師已遭停職。（圖／翻攝 天津咸水沽二中學）

▲▼優良師私下諷刺學生，「你爸媽賺多少？」。（圖／翻攝九派新闻、咸水沽二中學）

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