凌晨封街競速5秒片瘋傳…「油門一拜」馬上落漆！裁判嚇到秒蹲地

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

社群網路日前瘋傳一段影片，片中2部汽車於屏東農科園區封街競速，還有男子站在前方倒數、充當裁判，畫面宛若電影古惑仔；不過落漆的是，右側白車起步時，駕駛疑似未注意到方向盤打向左，還險些撞上裁判。警方為遏止飆車歪風，介入偵辦後於今（27日）將2車查扣到案，後續將進一步調查，並將涉案人等移送地檢署偵辦。

▲右側白車衝出瞬間超落漆，還險些撞上裁判。（圖／記者陳崑福翻攝）

該段畫面僅有短短5秒鐘，影片裡，農科園區德華路已被封街，斑馬線上停了2亮白車，前方還有名身穿藍色外套的男子充當裁判，高舉雙手比著「3、2、1」倒數；而右側白車駕駛似乎未注意到自己方向盤打向左，當裁判倒數一結束就迫不及待踩下油門，結果車頭瞬間朝左前方彈出，直直往裁判方向撞去，嚇得男子急忙縮身、蹲地躲閃，所幸駕駛緊急煞住才未釀成意外；短短5秒的影片，完美地演繹了從「古惑仔的帥氣」到「三寶的落漆」，因此引起網友瘋傳。

這段影片也引起屏東警方注意，屏東分局偵查隊隊長葉憲威表示，主動介入調查後，發現本案發生時間於14日凌晨，為了遏止飆車歪風，立即著手進行偵辦，經向地方法院申請搜索票後，於今日在屏東市一處保養廠內查扣2車，發現嫌犯為了避免警方查緝，還懸掛他牌非法駕駛；目前涉案駕駛張男、陳男皆已到案，訊後將依公共危險罪移送地檢署偵辦。警方呼籲，民眾從事賽車運動應選擇合法場地，切勿以身試法。

▼警方在一處保養廠內查獲2車，當場將其拖回查扣。（圖／記者陳崑福翻攝）