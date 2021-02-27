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228連假量販超市優惠懶人包！開工也有「買1送1」囤貨迎戰繳稅季

▲▼全聯福利中心賣場，全聯賣場，全聯。（示意圖／記者林育綾攝）

▲連假期間，各大量販超市推出優惠。（示意圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

家庭主夫主婦、小資族省起來！228連假及緊接的開工期間，各大量販超市紛紛祭出下殺好康，讓消費者提前精打細算迎戰繳稅季。包括全聯在PXGo! 推出消費滿千送千點、全台門市伯朗咖啡豆買1送1；家樂福也推出2波優惠，除了五金、家電、3C、服飾折扣，還有多項咖啡豆、沖泡飲品、保養品等買1送1；而JASONS MARKET PLACE也精選10款異國美食買1送1。

全聯

全聯PXGo!自2/27至3/1推出「連假小確幸」優惠活動，期間除了有超過40支爆殺商品外，消費者單日累計消費每滿1000元以上，並使用PX Pay支付，還可獲得1000福利點數，等於10%回饋。

「小時達」外送服務除了推出單筆消費滿399元即免運費，也在即日起至3/4祭出期間加碼，包括水果、魚肉、食用雜貨等超過10項商品超低價優惠，最低下殺7折起。

而為了讓上班族開工不憂鬱，門市即日起至3/1也推出哈根達斯冰淇淋指定口味驚喜優惠價179元（原價288元）；伯朗精品系列咖啡豆也推出「買1送1」優惠。

家樂福

家樂福為了讓精打細算的消費者提前迎戰繳稅季，推出2波「購給力優惠」。2/26至2/28連續3天，家用五金、家電3C、紡織服飾，全台量販單筆滿2千元、超市滿599元即送9折現金折價劵，線上購物滿2千現打9折。同時有政府節能補助、家樂福加碼折扣，一口氣4種優惠全享有，開工後家樂福健身用品還有最低下殺5.7折。

而第2波優惠迎戰連假後開工，2/27至3/30多項沖泡飲品、咖啡豆、甜點零食「買1送1」，包括雀巢早餐脆片、星巴克咖啡豆、UCC冠軍監修濾掛式咖啡、樂天巧克力派等。還特選知名保養品牌，如施華蔻洗髮精、潤髮乳系列、巴黎萊雅活力緊緻奇蹟霜、純白專科美肌水，統統都「買1送1」。

JASONS MARKET PLACE

開啟228連假享樂模式，JASONS MARKET PLACE精選10款異國美食、餅乾、飲品，即日起至3月2日「買1送1」，包括日本的熊本福岡草莓、LOTTE玉米片+醬料盒裝系列，也網羅來自哥倫比亞的囍瑞阿拉比卡有機即溶咖啡、香醇濃厚口感的UCC TODAY當代BLEND NO.8咖啡、日本最暢銷咖啡AGF的MAXIM咖啡罐等。

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