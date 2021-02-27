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5天安城專案嚴厲掃毒查槍　警：台中是打擊犯罪之都

▲▼台中警方實施5天安城專案，嚴厲掃毒查槍，要讓台中成為打擊犯罪之都。（圖／警方提供）

▲▼台中警方實施5天安城專案，嚴厲掃毒查槍，要讓台中成為打擊犯罪之都。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台南市接連發生重大槍擊刑案，使得網路上又出現誰是「慶記之都」第一名的熱議，台中市警方從2月25日至3月1日連續5天實施安城專案，不但以封閉式口袋戰術臨檢酒駕，更是全力掃蕩八大行業和黑道圍事場所，將展現強力執法決心，成為打擊犯罪之都形象，誓讓不法份子無處可藏。

▲▼台中警方實施5天安城專案，嚴厲掃毒查槍，要讓台中成為打擊犯罪之都。（圖／警方提供）

台中市警方在二二八連假期間，規劃連續5天的安城專案，轄內15個分局分局長都帶領員警前往易滋事場所強力取締，警一分局26日晚一連4天針對KTV、夜店及外國移工經常聚集東協廣場執行臨路檢勤務，遏止不法份子藉機滋事，使民眾及遊客能歡度連續假期。

▲▼台中警方實施5天安城專案，嚴厲掃毒查槍，要讓台中成為打擊犯罪之都。（圖／警方提供）

警二分局配合台中憲兵隊威力掃蕩，動員110人次警力、臨檢30多處舞廳及KTV等場所，分局長蔡元戎特別準備香蕉、甜湯及水蠻牛機能飲料為第一線員警及友軍補充體力，期許在「牛」氣加持下，共同守護北區治安。

▲▼台中警方實施5天安城專案，嚴厲掃毒查槍，要讓台中成為打擊犯罪之都。（圖／警方提供）

警五分局長林沐弘親自帶隊取締，林說，有鑑於近日國內發生多起重大治安事件，為防範不法分子南北流竄，昨晚以封閉式口袋戰術強力掃蕩各酒店、夜店、舞廳、易生滋事場所等，展現杜絕不法的決心，台中市絕對是「打擊犯罪之都」，是可以讓民眾安心居住的城市。

五分局統計，北屯區2月迄今臨檢轄內酒店、KTV等38次、路檢攔查35次，動員警力1425人次，共查獲賭博4件、毒品17件、詐欺2件、竊盜8件、槍砲1件、酒駕移送27件、通緝犯5件，各類刑案總計75件83人，績效亮眼，並維持高強度查緝動能持續守護治安、交安。

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