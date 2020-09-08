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「賭債非債」台中警喬賭債收46萬　一審判4年2月...定讞才免職

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▲▼韓粉涉嫌造謠郭台銘破產還被大陸通緝，台中地院判處韓粉拘役50日。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中警喬賭債獲利46萬，一審被判刑4年2月。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市潘姓員警（停職中）2017年任職第一分局偵查佐期間，不但涉嫌收賄46萬元喬賭債，施壓債主不准索討，還利用職權取得個資販賣，所得2萬元，今年3月被檢方依貪污罪嫌起訴，9月2日台中地院一審判刑4年2月，可上訴。

台中市第四警分局表示，依警察人員人事條例第31條，犯貪污罪、強盜罪，經有罪判決確定或通緝者，予以免職。本案目前為一審判決，將等到判決書送達後再行研處。

潘員2017年4月間，得知林姓女友人積欠吳姓男子170萬元賭債，並且疑似詐賭，潘員主動介入偵辦，林女擔心吳男上門討債，危及自己與家人安全，願意以50萬至60萬與吳和解，但潘告知林女，「賭債非債」，勿需還債，他會施壓吳男不准追討債務，只要林女給他60萬酬勞即可。

潘員當年6月間，以涉嫌賭博、恐嚇取財罪嫌，將吳男帶回偵查隊偵辦，警訊過程中暗示他可以主導偵辦方向，要求吳不要再向林女追究債務，但遭吳拒絕，潘因此將吳男移送地檢署，事後多次向林女索款46萬。

潘員不但喬賭債，還利用偵辦其他刑案之便，調取林女所需要的債務人個資，並依個資項目不同，開出5000元至2.5萬元不等的「價目表」，潘前後收取林女2萬元賄款。

潘員今年3月12日被地檢署以貪污治罪條例、使公務員登載不實罪、洩密罪、個資法、提起公訴，9月2日經地院審結，認定潘利用職務機會，非法查詢個資，洩漏給林女供追債使用，破壞公務運作，損害國家利益，但審酌潘坦承犯行，繳回犯罪所得，因此分別依不違背職務收賄罪、對非主管事務圖利罪，判刑3年9月、褫奪公權2年、1年6月、褫奪公權1年，應執刑有期徒刑4年2月，可上訴。

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