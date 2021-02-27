　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

天主教曉明幼兒園年年滿招　一甲子校舍斥資8000萬重建

▲天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立曉明幼兒園新建校舍動土。（圖／嘉義縣政府提供）

▲天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立曉明幼兒園新建校舍動土。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立曉明幼兒園辦學品質擁有極高評價，招生年年滿額，卻使用超過一甲子老舊教室，26日由縣長翁章梁和天主教會嘉義教區署理吳終源等人主持新建校舍動土。翁章梁表示，在出生率低迷的世代中，曉明幼兒園招生不受少子化影響，實在是不簡單。

▲天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立曉明幼兒園新建校舍動土。（圖／嘉義縣政府提供）

▲縣長翁章梁和天主教會嘉義教區署理吳終源等人主持新建校舍動土。（圖／嘉義縣政府提供）

1976年立案迄今的曉明幼兒園，建築物老舊，漏水及壁癌的問題層出不窮，既有空間規劃及多數設施、設備已不能滿足現今的幼教課程活動需求，教室數量也有限，無法再招收更多的孩子，天主教嘉義教區決定重建校舍，在縣府協助下，舊校舍2020年順利拆除，並核發重建工程建築執照，2月26日動土。

新建校舍斥資8000萬元，預定2022年完成的全新教學校舍，樓高3層，有6間教室、禮堂及多功能教室各1間，還有辦公室、廚房和餐廳等空間。

▲天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立曉明幼兒園新建校舍動土。（圖／嘉義縣政府提供）

▲全新教學校舍樓高3層，將有6間教室、禮堂及多功能教室各1間，還有辦公室、廚房和餐廳等空間。（圖／嘉義縣政府提供）

曉明幼兒園近5年來年年滿招，2018年成為準公共幼兒園後，因每月費用降到4500元以下，減輕了家長的經濟負擔，教學成效深獲家長肯定與支持，核定的90名招生名額年年額滿，甚至需要排隊等候補，園方因此承受許多人情壓力。

新建教室完工後，教室間數增加，學習環境將更安全、更完善、更舒適，由於幼兒園對面預計興建三期國宅200戶，因應未來學生來源增加，招收名額將申請提高一倍增加到180名，滿足家長們的需求。

箱子上的魷魚、馬鈴薯先生你一定認得

ET快訊
楊千霈現身安慰趙小僑！　留言「提到2女兒」被砲轟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

天主教曉明幼兒園年年滿招　一甲子校舍斥資8000萬重建

月老廟不拋繡球改擲筊送「黃金姻緣針」　他勝出同時還願取得美嬌娘

警所神之紅包袋+元宵氣球燈籠防詐騙　應景教育深得人心

鳳梨禁銷中國嘉縣受影響鉅　翁章梁：台灣人民對大陸更沒信心

特搜訓練不馬虎　台南市消防局夜間訓練夠精實

台南打火兄弟恭迎火德星君回鑾　感恩護祐市民及消防人員平安

「珍愛藻礁」公投連署掀熱議　桃市府：藻礁保育是施政重點

台南安平開台天后宮　元宵乞龜熱鬧滾滾

大埔事件彰化版！「張藥局」同學祖厝被拆夷平

台南鹽水蜂炮開炸祈福　黃偉哲：若明年疫情解除帶頭犁蜂炮！

《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見

辛龍身影突現《小明星大跟班》！　搞笑模仿章魚…中天回應曝真相

刮鬍子、掏耳朵！阿姨理髮全包　外國人體驗傳統髮廊笑：好蘇胡

台灣妹買「比臉大雞排+烏龍珍奶」 日本同事大讚：好吃到有罪惡感

不想回房睡！影帝柴「死命閉眼」裝睡模樣讓媽笑噴：不要演囉XD

草泥馬「麥可」出門拜拜求平安　王宥忻教育小孩＆寵物都一樣

天主教曉明幼兒園年年滿招　一甲子校舍斥資8000萬重建

月老廟不拋繡球改擲筊送「黃金姻緣針」　他勝出同時還願取得美嬌娘

警所神之紅包袋+元宵氣球燈籠防詐騙　應景教育深得人心

鳳梨禁銷中國嘉縣受影響鉅　翁章梁：台灣人民對大陸更沒信心

特搜訓練不馬虎　台南市消防局夜間訓練夠精實

台南打火兄弟恭迎火德星君回鑾　感恩護祐市民及消防人員平安

「珍愛藻礁」公投連署掀熱議　桃市府：藻礁保育是施政重點

台南安平開台天后宮　元宵乞龜熱鬧滾滾

大埔事件彰化版！「張藥局」同學祖厝被拆夷平

台南鹽水蜂炮開炸祈福　黃偉哲：若明年疫情解除帶頭犁蜂炮！

為賞櫻拆幼兒園？內湖人淚訴：幼教不友善怎麼生　呼叫高嘉瑜伸冤

逼外送員爬6樓！3大袋「66罐飲料」重量曝光　路人試拿：什麼鬼啊

高雄「家庭堡壘」翻車…路口左切先追撞前車　沒閃過又撞保時捷

影／電動車商機來了！台灣這產業最有機會賺到錢

老虎伍茲重返球場？　盼複製72年前霍根「車禍後贏6大滿貫」

農委會曝光外銷鳳梨總產量　盤點「5作物」主力外銷在大陸

天主教曉明幼兒園年年滿招　一甲子校舍斥資8000萬重建

以色列疫苗採購奪冠，為何台灣不行？台灣生技人才出走的警訊（黃韻如、高子翔、蘇育平、鄭如韻）

中學五人制／高男複賽戰況膠著　興華、民雄率先確定晉級

鳳梨自曝是癡情種！　認前女友罔腰是恩人…暖喊「沒後悔認識她」

賣豬肉哥「卑微讓位」只坐一點點　網看旁邊告示牌暖暈：鐵漢柔情

地方熱門新聞

台南天上人間拆包裝！在地人曝內幕

月老廟不拋繡球改擲筊送「黃金姻緣針」

鳳梨禁銷中國嘉縣受影響鉅

台南市消防局夜間訓練夠精實

爬山遲到13分沒得吃…母女餓求便當

台南打火兄弟恭迎火德星君回鑾

嘉義出遊新秘境

「珍愛藻礁」公投連署　掀熱議

天主教曉明幼兒園斥資8000萬重建

大埔事件「張藥局」同學祖厝被拆

警所神之紅包袋+元宵氣球燈籠防詐騙

影／「有蝴蝶飛入」　中壢彩券行賣出頭彩

住警器作響保住一家性命

台南安平開台天后宮元宵乞龜

更多熱門

關鍵字：

曉明幼兒園

讀者迴響

熱門新聞

《未來媽媽》立芳暴怒嗆婆婆

桃園男無套性侵女友　完事她躺旁邊：前男友比較大

華晨宇被爆撒8億「拒婚張碧晨」！

雙載黃牌切車道被小黃撞飛　騎士看愛妻慘死淚崩

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

楊千霈安慰趙小僑！　留言「提到2女兒」挨轟

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

「鼠薯」爆氣直播10天圈粉10萬人

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

即／罔腰懷孕真假　衛生局：已完成陳述

55歲的邰智源到底在拚什麼？

女29樓搭電梯　瞬間墜到地下3樓

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

蘭潭「鯉魚精抓交替」情侶離奇溺斃　警曝巡邏潛規則

鼠薯直播吃麵吸1.5萬人！罔腰插入

更多

最夯影音

更多
《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道

《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道
搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見

楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面