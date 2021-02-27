天主教曉明幼兒園年年滿招　一甲子校舍斥資8000萬重建

▲天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立曉明幼兒園新建校舍動土。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立曉明幼兒園辦學品質擁有極高評價，招生年年滿額，卻使用超過一甲子老舊教室，26日由縣長翁章梁和天主教會嘉義教區署理吳終源等人主持新建校舍動土。翁章梁表示，在出生率低迷的世代中，曉明幼兒園招生不受少子化影響，實在是不簡單。

▲縣長翁章梁和天主教會嘉義教區署理吳終源等人主持新建校舍動土。（圖／嘉義縣政府提供）

1976年立案迄今的曉明幼兒園，建築物老舊，漏水及壁癌的問題層出不窮，既有空間規劃及多數設施、設備已不能滿足現今的幼教課程活動需求，教室數量也有限，無法再招收更多的孩子，天主教嘉義教區決定重建校舍，在縣府協助下，舊校舍2020年順利拆除，並核發重建工程建築執照，2月26日動土。

新建校舍斥資8000萬元，預定2022年完成的全新教學校舍，樓高3層，有6間教室、禮堂及多功能教室各1間，還有辦公室、廚房和餐廳等空間。

▲全新教學校舍樓高3層，將有6間教室、禮堂及多功能教室各1間，還有辦公室、廚房和餐廳等空間。（圖／嘉義縣政府提供）

曉明幼兒園近5年來年年滿招，2018年成為準公共幼兒園後，因每月費用降到4500元以下，減輕了家長的經濟負擔，教學成效深獲家長肯定與支持，核定的90名招生名額年年額滿，甚至需要排隊等候補，園方因此承受許多人情壓力。

新建教室完工後，教室間數增加，學習環境將更安全、更完善、更舒適，由於幼兒園對面預計興建三期國宅200戶，因應未來學生來源增加，招收名額將申請提高一倍增加到180名，滿足家長們的需求。

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