林奇宏出任陽交大學首任校長　林智堅盼攜手提升生技醫療

▲新竹市長林智堅與交大跨領域設計科學研究中心主任曾成德體驗汀埔圳通學步道。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

陽明大學與交通大學將於2月1日合併，新竹市長林智堅今（11）日表示，恭喜林奇宏教授出任首任校長，市府與竹市五所大學都密切合作，又與交通大學合作最緊密，未來也將與「生力軍」陽明交通大學攜手，提升新竹市在生技醫療領域的領導地位，給市民更好醫療環境。

林智堅說，交通大學前校長張懋中博士說過「同行致遠」(go far, go together)，市府與市內5所大學的合作關係也是如此，其中，市府又與交通大學的合作最為緊密。

他指出，近年來，市府和交通大學合作推動美感教育、文化保存與智慧醫院，另外，雙方也攜手合作，提升公共建設的品質，像是，汀甫圳的整治，市府就與交大合作打開校園圍牆，串連人行步道；另外，鄰近的建功國小通學步道，也是由交大提供土地，解決了20年來困擾當地居民的問題，成功打造步行城市。

林智堅說，在既有的合作基礎之上，在陽明大學加入之後，市府與陽明交通大學將進一步提升新竹市在生技醫療領域的領導地位，提供市民更好的醫療環境，也為國家培育下一個世代所需要的人才。

新竹市政府指出，市府與交大的合作涵蓋各面向，交大近期建置智慧醫院，市府也提供設院計畫輔導，協助取得衛福部同意設院；與交大建築研究所曾成德教授團隊共同美感教育扎根；文化方面，與交大應用藝術研究所賴雯淑教授團隊、建築研究所副教授許倍銜教授合作推動日本海軍「六燃」廠保溫計畫，共同為地方文化資產努力。