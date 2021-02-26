全台自殺率最高水庫在嘉義！婆家霸凌母子3人自焚　夜遊聞淒厲哭聲

▲死者家屬前往現場認屍。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

嘉義市的蘭潭水庫風景優美，雖然知名度不高，卻是當地人踏青、約會好去處，其中「蘭潭泛月」更是有名的嘉義八景之一。不過，這樣一個景色優美的清幽之地，卻不時傳出輕生案件和溺水意外，甚至曾有一名家庭主婦疑遭婆家人長期霸凌，絕望之下帶著2名孩子在潭邊自焚，最後3人都成為焦屍，轟動一時。

據了解，蘭潭舊名「紅毛埤」，距嘉義市區約3公里，外觀呈元寶狀，東西長約1公里，南北寬約2公里，佔地約2平方公里。相傳荷蘭治台時期，洋人築堰為埤，截入八掌溪溪水，用以灌溉今王田里一帶的田園，故稱「蘭潭」，在清代逐漸荒廢，直到日據末期才重建壩堤，至今仍是嘉義市民重要的民生用水來源。

蘭潭長年以來一直是當地人運動、郊遊的第一首選，卻也是全台自殺率最高的水庫之一。根據消防局統計，光是2000至2007年，蘭潭就發生47起輕生或溺水事件，造成42人成為潭底亡魂。不僅如此，該處也曾發生2起自焚案件，其中又以1998年的母子輕生案最令人印象深刻，悲劇共造成3人死亡，引發社會譁然。

▲蘭潭景色優美，卻意外頻傳。

時間回溯到23年前，2名遊客深夜前往蘭潭夜遊，正聚精會神在湖畔看人釣魚時，卻聽見不遠處隱約傳來孩子哭聲，孰料定睛一看，竟赫見一團熊熊燃燒的火光，且烈焰中有著明顯人形正揮動手腳，嚇得趕緊報案。不幸的是，警消獲報趕抵現場時，現場已留下3具焦屍，死者分別是1名吳姓女子及2名兒童。

警方調查現場，在附近尋獲1輛機車，車上掛著2小1大共3頂安全帽與書包，隨後也在自焚現場找到打火機和黑色皮包，內部裝有小孩衣物、財務與身分證等相關證件，研判是輕生案件。奇怪的是，吳婦自焚處距水潭不過幾步之遙，她卻選擇用極其痛苦的方式結束生命，求死意志甚堅，讓警方懷疑另有隱情。

延伸閱讀

▸ 到女友家提親！準親家討「137萬聘金」加1棟房 老父無奈賣屋…他心碎

▸ 謝和弦站頂樓「有聲音叫我往下跳」！ 未婚妻還原崩潰始末：熬過來了

▸ 梁云菲淚吐「心藏16年悲劇」 14歲遭3男輪暴 兇手妻冷眼幫洗澡丟路邊

▲林姓人夫前往現場認屍，當場失聲痛哭。

據了解，死亡的吳姓女子是全職家庭主婦，丈夫林男則從事相框加工，夫妻倆平時和公婆同住，家境小康，生活還算和樂；事發當天上午，吳女一如往常帶著6歲和4歲的小兄妹到幼兒園上學，並於下午出門接孩子下課，誰知她卻沒有帶小孩回家，而是來到蘭潭環湖公路旁的一處石桌，淋上汽油後引火自焚。

案發後，死者家屬前往現場認屍，林男看見孩子成為冰冷遺體，當場崩潰大哭，隨後將小兄妹輕輕抱起放在石桌上，哀慟地說「不可以讓你們放在地上被蟲咬」，讓現場為之動容；沒想到，林男安置好孩子遺骸後，突然轉頭對著已燒到碳化的亡妻大罵三字經，甚至激動地對著屍體拳打腳踢，嚇得警方趕緊衝上前制止。

▲母子自焚案引起婦權團體關注。

當時報導指出，林家為三代同堂，老父親性格乖僻，常為小事與鄰居起爭執，不僅和兒子相處不睦，對媳婦亦動輒辱罵三字經。吳女家人則透露，林男過去曾有一段婚姻，前妻就是被打跑的，且吳女每次回娘家時，男方一定會跟著出現，不讓她有太多機會和家人私下談話，懷疑死者長期遭對方監控與家暴。

經過調查，檢警認為吳婦不堪生活壓力，無處宣洩下才帶著孩子走上絕路，最後以自殺結案。另一方面，林男毆打屍體的行為引起公憤，遭女權團體按鈴舉發，被判處有期徒刑6月，緩刑2年。此外，這起案件也引發外界對婦女權益的重視，掀起一波婦女投書報刊熱潮，內容均為講述自身遭受家暴的經歷。

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

延伸閱讀

▸ 到女友家提親！準親家討「137萬聘金」加1棟房 老父無奈賣屋…他心碎

▸ 謝和弦站頂樓「有聲音叫我往下跳」！ 未婚妻還原崩潰始末：熬過來了

▸ 梁云菲淚吐「心藏16年悲劇」 14歲遭3男輪暴 兇手妻冷眼幫洗澡丟路邊