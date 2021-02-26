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社會 社會焦點 保障人權

以老伴的偏鄉遠故鄉為名　妻捐救護車為亡夫圓公益夢

▲徐素美(中)慷慨捐贈上百萬元的救護車，為亡夫圓夢。（圖／南投縣政府提供）

▲徐素美(中)慷慨捐贈上百萬元的救護車，為亡夫圓夢。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

若在南投看到一台「長治光榮號」救護車奔馳山路，別以為屏東的病患送到南投來了；南投縣衛生局日前收到一份充滿愛與回憶的禮物，北部善心婦人徐素美有感於偏鄉缺乏緊急救護資源，為實現先生的遺願，捐贈名間鄉衛生所一台救護車，並以亡夫的故鄉為名，將夫婦倆的小愛化為大愛。

「長治光榮號」救護車價位在120萬元，南投縣衛生局日前舉辦贈車儀式，徐素美親自出席，由名間鄉衛生所主任黃乙絜代表接受，衛生局長黃昭郎則回贈感謝狀和救護車模型，感謝徐女士的善舉。

▲徐素美(右)慷慨捐贈上百萬元的救護車，為亡夫圓夢。（圖／南投縣政府提供）

▲徐素美(右)慷慨捐贈上百萬元的救護車，為亡夫圓夢。（圖／南投縣政府提供）

徐素美表示，已過世的先生劉幹榮出身屏東長治鄉，生前是退休公務員，一直希望能捐贈救護車；這次為完成丈夫的遺願，選定可能較有需求的偏鄉地區，上網一查，果然發現名間鄉衛生所救護車已屆齡需汰換，才確定捐贈對象。

徐素美說，因習俗上若還沒進祖墳，救護車不能題上全名「劉榮幹」，她也不願用自己的名字替代，「再怎麼樣也要用一個他的『榮』字」，才想到以亡夫故鄉之名，再加上「光榮」兩字，命名為長治光榮號，希望能幫助更多傷病患，為社會盡一分心力。

▲徐素美(左)慷慨捐贈上百萬元的救護車，為亡夫圓夢。（圖／南投縣政府提供）

▲徐素美(左)慷慨捐贈上百萬元的救護車，為亡夫圓夢。（圖／南投縣政府提供）

黃昭郎指出，南投縣幅員遼闊、各鄉鎮多位於山區，道路崎嶇遙遠，車輛耗損情況本較都會區嚴重，但最低使用汰換年限10年卻比都會區6年為長，嚴重影響緊急救護能量，他感謝徐素美的熱心，也企盼社會各界共襄盛舉。

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