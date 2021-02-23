地主私堆磚塊封路！害「老翁中風」救護車進不去　鎮公所要強拆了

▲地主私封巷口阻路，老翁中風「救護車進不去」。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

宜蘭頭城鎮中崙路95巷口，被地主以私有土地為由，自2018年起用空心磚封起整條巷子，造成當地居民出入困擾，引起民怨。地主後來與頭城鎮公所打官司，宜蘭地院2020年審理案情，認為土地是既成道路，判處地主敗訴必須拆除路障，但這一些路障至今仍未移除。

事發在頭城中崙路95巷口，地主2018年起以私有土地為由，用空心磚把道路完全封死，只剩下邊角處一條狹窄通道，讓當地居民非常困擾，甚至發生過老翁中風要送醫，但救護車卻進不來。居民表示：「地主說，這是他的土地，但道路我們從小就有了，這樣（封）很沒有理由啊，（政府）只好在後面多鋪一條路。」

鎮公所認為，這一條道路60年代就作為道路使用，屬於「既成道路」希望地主把路障移除。地主則先後提出訴願及行政訴訟，要求鎮公所移除46.28平方公尺道路，返還土地。

▲地院以「爭議道路」屬於既成道路，判處地主敗訴且必須移除路障。（圖／東森新聞）

宜蘭地院2020年審理案情，法官以「爭議道路」屬於既成道路，判處地主敗訴且必須移除路障。宜蘭地院審判長黃永勝說，「公眾使用已經數十年，土地上已經形成所謂公用地役權，土地所有權人對土地的使用就必須受限制。」

地主的丈夫表示，政府以既成道路為由，使用他們的土地，但沒有給他們半毛錢，「完全不給錢，他們也不會跟你講徵收問題，就你這個道路走久了，就是既成道路」。他也強調，由於妻子還在住院，將等妻子出院後，再討論是否繼續上訴。

不過現在地院的判決結果出爐，警方今年2月9日已經公告，請地主7天之內將路障移除，不過目前空心磚仍放在原地，警方將與鎮公所做好規劃，未來會依法強制拆除。

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