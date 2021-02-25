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分享經營心法　瓜瓜園總經理邱裕翔暢談智慧農業

▲勞動部雲嘉南分署請來瓜瓜園總經理邱裕翔，分享經營理念，暢談智慧農業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署請來瓜瓜園總經理邱裕翔，分享經營理念，暢談智慧農業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部雲嘉南分署25日於崑山科技大學舉辦「大師名人」講座，請來瓜瓜園總經理邱裕翔分享經營理念，暢談智慧農業。

邱裕翔指出，農業智慧化的關鍵就是要數據化，有數據才能預判風險與訂定標準來增加農作物種植的成功機率，同時創造友善工作環境，運用科技工具減少人力投入，讓年輕人學習科技管理，農業就能轉身變成服務業，就能吸引更多年輕人投入，這也是產業永續經營關鍵，現場吸引不少企業中高階主管到場聆聽。

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瓜瓜園為國內地瓜生產與加工龍頭，產品市占率高達7成，加工品項多達40多項，連便利商店年銷2,000萬條「夯番薯」都是出自瓜瓜園。「用智慧務農」對瓜瓜園來說，不僅是一句口號，二代接班的邱裕翔已將智慧生產深化在公司整體流程中，他說，農業要智慧化，就要做到省力化、機械化及工作標準化，同時他也建立雲端農場，以平板與無人機管理1,000公頃的契作農地。

▲勞動部雲嘉南分署請來瓜瓜園總經理邱裕翔，分享經營理念，暢談智慧農業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

邱裕翔表示，地瓜需歷經5個階段、16道程序、醞釀1年才能產出，瓜瓜園利用「產製儲銷一元化」概念，提供客戶一條龍式的整體解決方案，因應客戶個別需求，將地瓜分級儲存，讓傳統農業轉型變成服務業，並透過通路消費者的意見回饋，修正生產端的各個環節，優化產銷整體流程，這也是讓地瓜能成功打進便利商店、速食業及餐飲業的關鍵。

邱裕翔還說，從傳統農業導入智慧農業，人才趨勢已從以往的傳統勞力轉變為能將資訊整合的人才，他說農業不是不能做，而是要聰明做，農業要朝大規模耕作與高附加價值方向發展，這樣效益才能極大化。

雲嘉南分署副分署長許慧香也出席聆聽，她說為讓企業有不一樣的經營思維，分署今年持續舉辦「大師名人講座」，邀約各領域CEO分享企業經營理念，3月份講座則邀請IKEA人資經理溫健宏分享經驗，歡迎民眾報名，講座訊息可上分署勞動力發展資源網查詢，或洽(06)698-5945轉1308。

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