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F-35戰鬥機功能有缺點？　美飛行員狂吐槽

▲▼美國海軍陸戰隊F-35B戰鬥機。 （圖／翻攝美利堅號臉書 ）

▲美國海軍陸戰隊F-35B戰鬥機。 （圖／翻攝美利堅號臉書 ）

任以芳／綜合報導

美國F-35戰鬥機號稱，全球首款使用觸摸屏技術的戰鬥機。不過，美國《大眾機械》雜誌網站1月26日以「F-35飛行員解釋該戰機駕駛艙令人失望的真相」為題，揭露F-35戰鬥機先進的駕駛艙存在的問題。匿名飛行員吐槽，「F-35戰鬥機觸摸屏缺乏觸覺反應，語音識別也沒有用處。」

陸官媒《環球軍事網》引述該報導稱，F-35戰鬥機算是當今最先進的戰鬥機，採用多項新技術，旨在讓其成為最具殺傷力和戰場生存能力的戰機。但一名匿名的美軍F-35戰鬥機飛行員卻揭露該機駕駛艙存在的問題，，F-35戰鬥機的駕駛艙本身很「漂亮」，滿是屏幕，你只需要用手指輕輕一划，就能顯示出有關戰鬥機的大量信息，並根據特定任務定制數據。

報導指出，F-35戰鬥機座艙十分先進，光是訂製頭盔價值40萬美元。捨去傳統的機械式儀表、開關會永久佔用駕駛艙空間，F-35是首款使用觸摸螢幕技術的戰鬥機，類似科幻電影場景。前一分鐘。顯示屏可以顯示戰鬥機的燃料儲備數據，下一分鐘，可以幫助瞄准山頭上的敵人位置。這樣設計簡化駕駛艙，而不是使用物理開關、儀表和單功能顯示器這些讓飛行員頭大的設備。

看似功能先進，報導卻指出，有一名匿名F-35戰鬥機飛行員說，「F-35戰鬥機觸摸屏的問題在於缺乏觸覺反饋。」傳統的物理開關可以明確點擊反應，立即知道已經成功開啓，但是用過智能觸屏手機的人都知道觸摸屏的問題。」該名飛行員強調，「大約有20%的機率無法從觸摸螢幕上得到結果。」

▲▼美軍F-35戰鬥機。（圖／路透社）

▲美軍F-35戰鬥機。（圖／路透社）

該飛行員進一步說，「我在飛行過程中按錯屏幕的概率大約有20%，這是由於沒有觸覺反饋導致的，或者在高機動飛行中誤觸所致。最大的一個缺陷在於，在點觸屏幕時手部沒有支撐。就像用手指操控觸屏手機很容易，但如果是讓你在只用食指在一張如同桌子大的平板上按下虛擬鍵盤，這就不一樣了。」

報導稱，F-35戰機存在的其他問題還包括價值40萬美元的頭盔，原本取代傳統的平視顯示器(HUD)和傳感器顯示器。但這位F-35戰鬥機飛行員認為老式的平視顯示器更優越，可以更好地顯示信息，不需要把它「縮小」來適應頭盔的視野。

另外，F-35戰機的語音識別功能也完全沒有派上用場。該名飛行員說：「語音識別是F-35的另一個功能，但我覺得它沒什麼用。這種功能在地面的試驗台上可能會很好用，在飛行中，在大機動過載的情況下，我發現它並不能持續地發揮足夠的作用，我還沒有遇到哪個飛行員真的用語音控制操作戰機。」

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