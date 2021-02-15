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日本F-3新隱形戰機斥資400億　融合F-35、F-22科技

▲▼F-22。（圖／美國空軍）

▲F-3可能以F-22、F-35的科技做結合。圖為F-22。（圖／翻攝美國空軍官網，下同）

記者黃聖庭／綜合報導

洛克希德馬丁(Lockheed Martin)將與日本合作開發第六代新型隱形戰鬥機，技術特點可能結合F-22與F-35的科技，預計2030年服役取代F-2，有望幫助日本打穩在太平洋空戰優勢地位。

為了開發F-2接替機種，日本防衛省去年12月宣布洛馬將參與三菱重工業(Mitsubishi Heavy Industries)的F-3戰鬥機研究計畫，預計花費400億美元開發，2030年代服役。研發成功後將取代F-2戰鬥機，同時希望跟上解放軍目前製造軍機的速度。

▲▼F-35。（圖／翻攝美國空軍官網）

▲美軍F-35以多個國家聯合開發。

根據美媒《國家利益》(The National Interest)分析，F-3暫稱F-X計畫，是屬於第六代戰鬥機，在美中關係持續緊張，日本戰略地位提升的狀況下，美國可能藉由合作添購新型戰鬥機。以前美國雷神公司(Raytheon)也與日本合作過SM-3飛彈、神盾戰鬥系統，都是美日共同開發的成果。

分析中指出，F-3可能具備新型的隱形技術，雷達、感測器與武器將提升到新的水平，可能結合F-22空對空優勢、F-35多用途功能，達到最佳融合效果，但《路透社》報導曾提到，洛馬有提出F-22與F-35混合設計，日本拒絕更青睞朝向本土設計發展。不過不管如何，F-3勢必結合更強的科技，能成為下一代空戰領域的新強者。

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