便宜又好用！美軍計畫重啟購買「F-16」　F-35連美軍都嫌貴

▲美軍打算重啟購買F-16V戰機，因為F-35的成本太貴了。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

台灣軍購66架F-16V，經常被某些不了解軍武的網友戲稱是「買骨董」，應該要爭取購買最先進的F-35，但是因為F-35的營運維護成本，連美軍自己都嫌貴，所以美軍現在計畫重啟採購便宜又好用的F-16。

根據美國《軍事觀察》（Military Watch Magazine）報導，技術和後勤部前助理秘書羅珀（Will Roper）透露，該部門正在考慮購買更多F-16，使其機隊現代化。

F-16是美國過去30年來生產的最輕，最便宜的戰鬥機，從1970年代開始研發，與F-15相比更輕、更便宜，該戰機於1974年進行了首次飛行， 1978年首次在美國空軍服役，所以從開始研發至今已有50年的歷史。

▲F-35的每小時營運成本是31000美元，連美國自己都很難負擔。（圖／達志影像／美聯社）



F-16的一大優勢，就是單位營運成本比較低，每小時大約7700美元， F-15約為29,000美元，F-35A約為31,000美元，F-22則超過60,000美元， 加上升級後的F-16V裝備了AESA雷達與其他的航電系統，讓偵蒐能力與作戰效率大幅提升，同時還是保留了易於維護的優點，這是F-16的一大吸引力。

美軍長期以來的計畫，還是以F-35取代目前已經服役700多架的F-16，美軍是否真的會大量訂購F-16還有待觀察，但是除非F-35的整體狀態能夠獲得重大改善，否則美軍真的很有可能會下這種訂單。

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