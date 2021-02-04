F-35模擬戰「40:0」全壓制戰績　中國網友問：殲-20怎麼辦？

▲美軍F-35模擬戰曾經創造40:0的紀錄。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

美軍的F-35隱形戰機曾在2017年的紅旗軍演（Red Flag）模擬戰當中，創下40:0的大獲全勝的壓倒性戰績，在當時中國的殲-20有經常登上西方媒體的版面，與F-35做比較，讓許多中國網友想問，「殲-20怎麼辦」。對此就有中國的軍武自媒體，對殲-20如何對付F-35進行分析。

中國的軍武自媒體《東海大平原》企鵝號發文表示，在防空攔截作戰中，F-35先是確保自己不會被敵方擊落，之後在突防攻勢作戰中，又創造了40：0的變態紀錄，這似乎在驗證F-35就是名符其實的強者。

《東海大平原》指出，這樣的成績無疑會打響F-35在全球範圍內的名聲。不得不說美國的目的已經達到了，這一戰過後，外界普遍認為，F-35很值，都為中國捏了一把汗，殲-20或許不是對手。

《東海大平原》提到， F-35的強大在於它是一架軟體資訊化程度極高的戰鬥機，不僅是具備強大的發動機，一些性能相對不錯的基礎設備，它還有著很高的科技成分，做到了自動化與智慧化的結合。

在軍演中，這些優勢呈現在F-35最擅長先發制人，與此同時它還能夠更好的掌握戰鬥的常態。它不僅僅是預測能力很強，實際戰鬥能力也很可怕，最主要的是它極大的減輕了飛官的負擔。

F-35採用的是 PAVE PACE 綜合航電系統體系，就是透過一部高性能的機載電腦，把各種先進電子設備融合在一起，再將需要即時處理且異常繁重的任務交由後台來操作，僅把最後決策資訊呈獻給飛官。

▲中國網友認為，殲-20還是有方法可以打敗F-35。（圖／CFP）



《東海大平原》接著分析反制的方法， F-35的預測能力高度依賴戰場環境的單純性，如讓戰場環境變得異常複雜，F-35的控場能力就會大打折扣，也就是必須加強電子戰與戰場偽裝的能力。

其次F-35只是一架中型戰鬥機，再強大也離不開預警機的支持，若是把預先擊落預警機，F-35想要隱形也很難，所以，殲-20根本無懼F-35，更何況美國目前F-35的數量也沒有很多，中國不僅要在質量上戰勝對手，在數量上也不能放過對方。