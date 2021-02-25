上任僅41天！加拿大國防參謀長涉「不當行為」辭職

▲麥克唐納擔任加拿大國防參謀長僅41天就下台一鞠躬。(圖／翻攝自維基百科)

國際中心／綜合報導

加拿大軍方周三(24日)深夜公布：出任加拿大國防參謀長僅41天的麥克唐納(Art McDonald)，因涉嫌「不當行為」遭到調查而請辭。

加國國防部長薩贊(HarjitSajjan)發表聲明說，加國軍方調查部門確認目前正在對麥克唐納上將展開調查，後者自願請辭。 薩贊表示，自己嚴肅對待所有關於不當行為的指控，並會對此採取「有力」行動，無論軍銜和職位高低都一視同仁。但軍方並未透露麥克唐納被指的「不當行為」具體內容為何。加陸軍司令艾爾中將(WayneEyre)已被任命為代理國防參謀長。

原任加國皇家海軍司令的麥克唐納於1月14日正式就任國防參謀長，成為該國最高層軍事指揮官。他的前任范斯(JonathanVance)服役40年，2015年出任國防參謀長，是加拿大擔任該職時間最久的人。

但范斯甫退休，日前即被指控曾對兩名女下屬有不當行為。儘管他否認指控 但軍方目前已對此案進行調查。

形式上，加拿大總督為該國的武裝部隊最高司令，總理是實際上的最高統帥，國防部長則是在國防參謀長協助下負責武裝部隊的建設並領導全國部隊。