驚悚！南投7歲童玩弓箭　箭矢射中右臉險失明

▲男童玩弓箭不慎插進臉部。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

南投一名婦女網購一副弓箭組給7歲兒子玩，男童不慎被箭頭射入臉部，差點就傷及眼睛而失明，家屬趕緊送至衛生福利部南投醫院；所幸院方安排男童接受手術移除異物與清創後，目前已無大礙。

林姓男童的母親向院方指出，過年期間帶孩子逛夜市，小朋友在弓箭射氣球的遊戲攤位玩到愛不釋手，回家還常吵著想玩，才上網買了弓箭組；日前男童和哥哥到自家空旁地玩弓箭，未料長輩暫時離開，長達80公分的箭矢就射進了男童右臉，痛得哇哇大哭，也把家人都嚇壞了。

▲男童家屬剪斷8成箭身後送醫，醫院取下13公分箭矢。（圖／衛福部南投醫院提供）

男童的阿公立刻剪斷約8成箭身，並立即將他送醫；南投醫院外科醫師許家榮指出，弓箭從右眼和右耳間的臉部進入，導致患者右臉頰和顴骨周圍穿刺傷，險傷眼部和顏面神經，立刻安排手術拔除。



▲男童玩弓箭不慎插進臉部，醫師進行移除和清創手術。（圖／衛福部南投醫院提供）

許家榮提醒，當異物留在體內，尤其是顏面部時，千萬別任意拔除，因臉部血管較豐富，易導致出血，必須確認傷口位置、深度，評估受傷情形後再進行處置；許多嚴重的顏面創傷可能導致左右對稱失衡，眼耳鼻唇等器官變形、缺損，也可能造成視力受損、顏面神經異常等問題。



▲射傷男童的弓箭組。（圖／衛福部南投醫院提供）

南投醫院也表示，因箭矢尖銳，且發射時力道強勁，若誤傷眼睛或其他器官，可能會造成難以挽回的傷害，為保護兒童安全，家長應為孩子慎選玩具，進行弓箭相關運動時應到安全場地或專業射箭場，避免產生不必要的傷害與危險。



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