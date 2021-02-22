她搭捷運「褲子拉鍊沒拉」被男童發現！家長罕見家教...萬人讚爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前搭捷運時，被一位弟弟發現褲子拉鍊沒拉；重點是，在父母的指導下，弟弟很懂事地快速上前，在她耳邊輕聲提醒，事後夫妻更表達歉意，瞬間感動她，不禁直呼「希望自己以後也是這種爸媽。」

女網友在dcard娓娓道來，前幾天她到北部玩，搭上捷運後就坐在位子上玩手機，沒多久有對目測30多歲的夫妻帶著兒子上車，「一上車，男童開始大聲講話，但不是亂叫的那種，只是想跟媽媽講話。」

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結果，該名母親立刻溫柔地提醒道，「哥哥，我們在家是不是說，如果有很多人的話，你就不能大聲講話，有想講的事情就拉拉媽媽的衣服，媽媽會蹲下來聽你說。」

聞言，弟弟乖乖地點頭，然後用手摀住嘴巴，過了一段時間，又拉著母親的衣服竊竊私語。當時，他媽媽往原po這裡看了一眼，接著就說「沒關係，去跟姐姐說，但要有禮貌喔！」

於是弟弟馬上跑到她面前，輕輕拉了一下她的衣服，然後用手遮住嘴巴，以很小的音量說「姐姐，妳褲子的拉鍊沒拉。」而她尷尬地笑了一下，表示感謝外，也立刻拉上拉鍊。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

女網友表示，後來他們都在蘆洲站下車，男童的爸爸帶他上廁所，媽媽則跑來跟她說，「小姐不好意思，我小孩剛剛不是故意要往妳褲子拉鍊看的，小孩子不懂事，希望妳沒有不舒服。」

這番話讓她忍不住驚呆，直言第一次聽到「小孩子不懂事」這幾字用得如此恰當；沒多久，等父子上廁所出來，男童爸更對弟弟說，「每個人都會有不小心的時候，我們如果要提醒別人，有時候小小聲的提醒比大聲喧嘩更棒喔，哥哥你剛剛做得很好，所以姐姐才會跟你說謝謝，以後一樣要小小聲的好嗎？」弟弟則童言童語地回，「好啊，那這樣我就會聽到很多人跟我說謝謝了耶！」

這段最棒身教引來萬人按讚，網友們紛紛回應，「這就是家教，希望我以後也能這樣教育小孩」、「感覺男童爸媽也都是很有修養的人」、「這種家長真的難得」、「請問有電視台想要以他們家為範例做節目嗎？這收視率會爆表吧」、「這種父母才有資格生養孩子，一堆會生不會教的」、「老師看了覺得欣慰」、「叫姐姐一百分，好有禮貌好可愛，希望這個世界上多點這種家長」。

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