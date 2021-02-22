　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她搭捷運「褲子拉鍊沒拉」被男童發現！家長罕見家教...萬人讚爆

▲▼北捷,捷運,車廂（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前搭捷運時，被一位弟弟發現褲子拉鍊沒拉；重點是，在父母的指導下，弟弟很懂事地快速上前，在她耳邊輕聲提醒，事後夫妻更表達歉意，瞬間感動她，不禁直呼「希望自己以後也是這種爸媽。」

女網友在dcard娓娓道來，前幾天她到北部玩，搭上捷運後就坐在位子上玩手機，沒多久有對目測30多歲的夫妻帶著兒子上車，「一上車，男童開始大聲講話，但不是亂叫的那種，只是想跟媽媽講話。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

結果，該名母親立刻溫柔地提醒道，「哥哥，我們在家是不是說，如果有很多人的話，你就不能大聲講話，有想講的事情就拉拉媽媽的衣服，媽媽會蹲下來聽你說。」

聞言，弟弟乖乖地點頭，然後用手摀住嘴巴，過了一段時間，又拉著母親的衣服竊竊私語。當時，他媽媽往原po這裡看了一眼，接著就說「沒關係，去跟姐姐說，但要有禮貌喔！」

於是弟弟馬上跑到她面前，輕輕拉了一下她的衣服，然後用手遮住嘴巴，以很小的音量說「姐姐，妳褲子的拉鍊沒拉。」而她尷尬地笑了一下，表示感謝外，也立刻拉上拉鍊。

▲▼家長,親子,小孩,父母,孩子（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

女網友表示，後來他們都在蘆洲站下車，男童的爸爸帶他上廁所，媽媽則跑來跟她說，「小姐不好意思，我小孩剛剛不是故意要往妳褲子拉鍊看的，小孩子不懂事，希望妳沒有不舒服。」

這番話讓她忍不住驚呆，直言第一次聽到「小孩子不懂事」這幾字用得如此恰當；沒多久，等父子上廁所出來，男童爸更對弟弟說，「每個人都會有不小心的時候，我們如果要提醒別人，有時候小小聲的提醒比大聲喧嘩更棒喔，哥哥你剛剛做得很好，所以姐姐才會跟你說謝謝，以後一樣要小小聲的好嗎？」弟弟則童言童語地回，「好啊，那這樣我就會聽到很多人跟我說謝謝了耶！」

這段最棒身教引來萬人按讚，網友們紛紛回應，「這就是家教，希望我以後也能這樣教育小孩」、「感覺男童爸媽也都是很有修養的人」、「這種家長真的難得」、「請問有電視台想要以他們家為範例做節目嗎？這收視率會爆表吧」、「這種父母才有資格生養孩子，一堆會生不會教的」、「老師看了覺得欣慰」、「叫姐姐一百分，好有禮貌好可愛，希望這個世界上多點這種家長」。

►青春版的姐妹悄悄話《八年級生》沒聽過就老啦

►磁石類針灸，效果加乘

ET快訊
高醫提告罔腰喊卡！2關鍵動向曝光
不只案943！台南公司放5人趴趴走　罰金將變5倍
快訊／全台最高「屏東谷川大橋」意外！男99米高墜下慘死
快訊／謝和弦6月娶莉婭　Keanna回應了
神秘升降機載2人消失　北市府開罰6萬「限期拆除」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

228連假國道祭「高乘載管制」　3天路段、時段一次看

爸媽又拿走紅包！他撂狠話「斷親子關係」　沒臉見同學：受夠了

她搭捷運「褲子拉鍊沒拉」被男童發現！家長罕見家教...萬人讚爆

案943被要求參加員工受訓！負責人「這原因」　恐面臨5倍罰金

冰箱年糕大變身！網分享「超強秘傳食譜」...眾人敲碗想吃

彰化農地「埋焚化爐底渣」重金屬超標　環保署、農委會挨轟裝瞎

網爆套話罔腰男友「承認假懷孕」：賣狐仙賺6萬多　本尊現身回應

辭掉業務「改跑外送」不是為了錢！上班族含淚點頭：出社會就知道

PTT土豪哥吃夜市牛排！見「抹布擦盤就送桌」怕爆　網笑：不意外

輔大傳男教師性騷女學生　校方：事件已交性平會調查處理

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

電動車三寶上路見「檔車」就撞　阿嬤又是妳！苦主：同地點撞2次

中和屁孩吃熱炒爆衝突當街鬥毆　囂張嗆記者：下一個受傷就是你

Joeman聊「男生懷孕」聽到鳳梨會來一秒尬　酷炫自爆「會結婚三次」：每次離婚都是爆點XD

老賊「軟骨功鑽鐵窗」闖民宅行竊　偷完物歸原位...屋主：以為內賊

西濱公路連環車禍撞擊瞬間曝光　男起身「後車又追撞」慘被撞飛

228連假國道祭「高乘載管制」　3天路段、時段一次看

爸媽又拿走紅包！他撂狠話「斷親子關係」　沒臉見同學：受夠了

她搭捷運「褲子拉鍊沒拉」被男童發現！家長罕見家教...萬人讚爆

案943被要求參加員工受訓！負責人「這原因」　恐面臨5倍罰金

冰箱年糕大變身！網分享「超強秘傳食譜」...眾人敲碗想吃

彰化農地「埋焚化爐底渣」重金屬超標　環保署、農委會挨轟裝瞎

網爆套話罔腰男友「承認假懷孕」：賣狐仙賺6萬多　本尊現身回應

辭掉業務「改跑外送」不是為了錢！上班族含淚點頭：出社會就知道

PTT土豪哥吃夜市牛排！見「抹布擦盤就送桌」怕爆　網笑：不意外

輔大傳男教師性騷女學生　校方：事件已交性平會調查處理

「神鬼夫妻」詐貸債難還！6億資產遭法拍　拍出總金額未達1億

蔡其昌在總統面前飛起來　flying祝福統一獅

228連假國道祭「高乘載管制」　3天路段、時段一次看

林智堅：持續與鄭文燦交流、合作　讓桃園、新竹更緊密幸福

安平命案他是「藏鏡人」？角頭家遭撒冥紙砸車　死者10友人慘了

罔腰5年前就嗆「我說懷孕就懷孕」　自曝凸肚真原因：誰再批判就戰

ET民調》單厚之／支持度超過韓江　吸票力超越鄭運鵬　林智堅入主桃市卻不操之在己

他送長輩洗碗機結果悲劇了！「拿去退掉」還慘遭洗臉：很不爽

煮香噴噴沒牠的份　小柴委屈躺廚房「聞香酣睡」：夢裡什麼都有QQ

遊騎兵陣容年輕化　32歲梁玹種展企圖拚擠進先發輪值　

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

生活熱門新聞

曾文水庫底部驚見數十個大型蟲洞！直徑最大3米

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

被罰補票！台大生怒放空高鐵股票

點「陽春麵不要麵」被拒　她氣炸

戴假髮吃火鍋　館長回應了

西濱20車撞　高公局曝5保命關鍵

騎樓神秘升降梯　他好奇：通去哪

高中生7hrs台北求生！網讚：天堂行程

1筆罰15！熊貓新規店家不能拒單

高市衛生局下通牒：罔腰一周內說明

年後才檢查紅包　他傻眼：被陰了

即／罔腰稱「人體試驗懷孕」　衛生局查高醫結果出爐

熊貓女外送員「偷餐」　同業揭2手法鑽漏洞

更多熱門

相關新聞

家長拒看《鬼滅》第二季！他羞：不知怎教孩子

家長拒看《鬼滅》第二季！他羞：不知怎教孩子

日本漫畫《鬼滅之刃》自從推出後受到全球各地粉絲喜愛，不僅改編成動畫電影「無限列車篇」，在日本賣出超過300億日圓、在台灣創下票房6.2億元新台幣的佳績，更將打鐵趁熱、趁勝追擊宣布推出第二季，震驚不少影迷。然而，在第二季的海報公開後，卻讓不少日本的地方家長感到尷感，紛紛揚言拒看，原因是第二季的副標題居然是「遊郭」。

老師改「超中二」LINE名...被揪出崩潰：我是腦殘

老師改「超中二」LINE名...被揪出崩潰：我是腦殘

即／捷運善導寺手扶梯冒煙　維修人員搶修中

即／捷運善導寺手扶梯冒煙　維修人員搶修中

惡霸男童狂毆同學！慘被對方家長打聾

惡霸男童狂毆同學！慘被對方家長打聾

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

關鍵字：

家教男童褲子拉鍊捷運家長禮貌

讀者迴響

熱門新聞

罔腰深夜突發紅底文：流血⋯

曾文水庫底部驚見數十個大型蟲洞！直徑最大3米

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

捉到了！罔腰懷孕超音波照來源曝光

台南確診男參加公司訓練　負責人慘了

賈靜雯揪「6明星家族」出遊　陳意涵2歲兒罕露面

周揚青揭歐陽娜娜「私下個性」　不忍了：真的生氣

台中最新夢幻露營區晚餐Buffet吃到爽

女兒被霸凌！他捅死9歲霸凌童

被罰補票！台大生怒放空高鐵股票

點「陽春麵不要麵」被拒　她氣炸

李佳穎慶KID生日：愛你一萬年　害羞姿勢掀暴動

散步聽狗群狂吠！粉紅幼獸縮木頭堆哭

阿姨帶去玩溺死外甥！母：絕不原諒

更多

最夯影音

更多
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？
濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面